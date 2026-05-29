За трафик на дрога и хора ДАНС изгонила Олег Невзоров с незаконния град до Варна през 2025 г.

Деньо Денев отменил заповедта си за Олег от Украйна, но не и за партньора му Джони от Грузия, който е експулсиран като заплаха за националната сигурност

Инвеститорът в незаконния град до Варна Олег Невзоров е бил изгонен от ДАНС, защото е обявен като опасен за националната сигурност заради трафик на наркотици и хора, показа проверка на “24 часа”.

Това се случва със заповед на и.ф. председателя на службата Деньо Денев на 3 юли 2025 г. - по-малко от месец след като титулярят на поста Пламен Тончев е освободен.

Невзоров веднага обжалва в Административния съд в София. Заседанията са закрити заради класифицираната информация. На 17 юли 2025-а Денев подписва нова заповед, с която изтегля тази от 3 юли, което е прецедент в практиката на ДАНС. Така делото е прекратено, защото няма какво да се оспорва. А Олег Невзоров остава в България.

Случайно или не, между двете дати на заповедите на Деньо Денев е арестуван кметът на Варна Благомир Коцев, а незаконният комплекс на Невзоров до Златни пясъци продължава да се разраства. По това време

украинецът става и един от свидетелите по разследването срещу Коцев

с твърдения, че са му искани подкупи покрай строежа на комплекса фантом.

Освен за Невзоров през миналия юли Деньо Денев издава и втора заповед за 5-годишна забрана за влизане в България. Получава я грузинецът Джони Читадзе, който също развива бизнес във Варна. Той също обжалва, но за него тя не е оттеглена и съдът заседава по молбата му. Делото приключва с решение от 26 февруари т.г. Молбата на Читадзе е отхвърлена.

Точно по неговото дело става ясно защо Олег Невзоров е изгонен от България, въпреки че информацията е класифицирана. Основанията и за двамата са едни и същи, изгонени са с две заповеди с поредни номера като свързани лица.

“Украинският гражданин, който е посочен като лице, заподозряно за осъществяване на трафик на хора и наркотици, очевидно е излязъл извън обсега на ДАНС, след като самата администрация е отменила забраната му за влизане на територията на България и ЕС”, казва адвокатката на Читадзе по време на едно от заседанията по делото през ноември 2025 г. От думите ѝ става ясно още, че клиентът ѝ Читадзе живее у нас със семейството си и е посочен като свързан с дружество на Олег Невзоров, което няма дейност. За Джони Читадзе не били посочени конкретни основания за експулсиране и забрана да влиза на територията на ЕС. Било написано само, че може да постави в опасност сигурността на българската държава. Иван Шишков в местността „Баба Алино" край Варна СНИМКА: МРРБ

От решението по делото на Читадзе става ясно, че докладът за дейността на двамата е бил готов на 2 юли, ден преди Деньо Денев да издаде заповедите за експулсиране и забрана да влизат у нас. Документът е приложен към делото, но е секретен. В решението на съдия Мариана Маркова е посочено само, че има информация за търговската им дейност и практики, както и контактите им в страната. Читадзе не е обжалвал и не е в България.

За разлика от него Олег Невзоров остава, за да развива бизнеса си. Компанията му получава награди на специални церемонии, Невзоров

участва в бизнес форуми, включително с украинската посланичка

Олеся Илашчук, от които е публикувал и снимки в социалните мрежи. В четвъртък, докато полицията проверяваше офисите на Невзоров във Варна, посолството на Украйна разпространи позиция, в която се оплака от увеличени случаи на омраза и ксенофобия срещу граждани на страната, пребиваващи у нас. Това създавало нездравословна и опасна среда, която можела да доведе до опасна ескалация.

“Икономическото сътрудничество между Украйна и България се основава на действащите междуправителствени споразумения за взаимна защита на инвестициите, които предвиждат гаранции за справедливо и равно третиране на инвеститорите, защита на техните законни права и осигуряване на прозрачни правни механизми за разрешаване на спорове”, пише в позицията, без да се споменават “КУБ Корпорация” и Олег Невзоров.

След като ДАНС оттегля заповедта за експулсиране на Невзоров, в парламента има няколко искания за изслушвания на Деньо Денев по случая в закритата комисия за контрол на службите. Денев е присъствал на заседанията, но точката за изслушването така и не влиза в дневния ред, защото е отхвърлена с гласовете на ГЕРБ, ДПС, БСП и АПС, показа проверка на “24 часа”. Инициатор за изслушването са депутатите от “Възраждане”. Те са изпратили въпроси и до ДАНС. Отговарят им с доклад, но до председателя Наталия Киселова, която го засекретила заради чувствителната информация. Така и не стават ясни мотивите за отмяната на експулсирането и забраната на Олег Невзоров да влиза в България за 5 г.

Той пристига във Варна и започва бизнеса си в края на 2022 г., когато на територията на Украйна вече се води война. От 2017 г. обаче бизнес у нас развива баща му Володимир, с когото са съдружници в една от фирмите на корпорацията. Построили са няколко жилищни сгради и хотели на територията на община Варна освен незаконния град край Златни пясъци. Със строителен бизнес се е занимавал и успешно изгоненият грузинец Джони Читадзе.

В петък депутатът от “Продължаваме промяната” и член на комисията за контрол на службите в 51-ото народно събрание Бойко Рашков обяви, че има

неофициална информация за отпътуването на Невзоров в четвъртък вечерта

през северната граница. По това време във Варна се провежда акция на полицията в офисите му. Той призова премиера Румен Радев да обяви информацията за отмяната на заповедта на Деньо Денев през лятото на 2025 г., след която украинецът остава у нас и продължава да развива строителния си бизнес.