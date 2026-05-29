Откриха нов модерен STEM център в ПГПЧЕ „Петър Богдан" – Монтана

Нов модерен STEM център беше официално открит днес в ПГПЧЕ „Петър Богдан" – Монтана, по проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията е на стойност 182 583 евро и има за цел да модернизира учебната среда и да насърчи практическото обучение на учениците.

Центърът обединява направленията математика, информатика и природни науки, като включва специализирани пространства за обучение по физика, химия, биология, математика и информационни технологии. Новата STEM среда е разположена на третия етаж в сградата на училището и включва няколко обособени зони.

Сред тях са зона за отдих и дискусии, изследователски лаборатории по математика и информатика и център по природни науки, изследвания и иновации. Учениците ще могат да работят по реални казуси, експерименти и симулации, както и да използват интерактивни технологии и дигитални ресурси в учебния процес.

Към STEM центъра са изградени и шест високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. В тях са монтирани интерактивни дисплеи и модерни системи за провеждане на онлайн уроци и интерактивно обучение.

По проекта са извършени и ремонтни дейности, включително обновяване на електро и ВиК инсталациите, LED осветление, боядисване и модерно обзавеждане. Осигурен е и специализиран STEM софтуер за ученици и преподаватели.