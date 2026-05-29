Бащата на Ивана: Дрогата убива децата ни! Хора, събудете се, подавайте сигнали

Стотици жители на Благоевград се събраха на бдение пред Съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина след падане от петия етаж на жилищен блок в кв. „Струмско" по време на купон с дрога, продължил повече от 6 часа.

"Има светлина в тоя град и държава, щом има толкова хора, които се отзоваха тук. Хора, събудете се, подавайте сигнали, бъдете по-съпричастни! Седем часа никой не е реагирал! Човеци ли сме или изроди! Нека да създадем един прекрасен свят за децата ни и да не позволим това да се случи никога повече", емоционално каза пред събралите се хора бащата на Ивана Стойне Стойнев. Той бе на бдението със съпругата си Наталия и другите им две деца - на 11 и 19 г.

Да подкрепи почерненото семейство бе и бащата на Сияна Никола Попов. Той призова да не се обвинява семейството на Ивана, защото "е нормално да излиза на 16 г." "И ние сме излизали, но не са ни убивали и хвърляли през прозореца", каза Попов.

Жителка на квартала каза, че от месеци в "Струмско" се е знаело какво с случва в апартамента на купона.

Близки, роднини и приятели на загиналото момиче отправят апел за активна гражданска позиция по случая и за ефективна държавна политика срещу разпространението на наркотици сред подрастващите.

В нощта на 23 срещу 24 май пред блок 17 в кв. "Струмско" бе открита починала Ивана Стойнева. От другата страна на блока бе открит тежко пострадал непълнолетния Димитър С., който бе транспортиран в „Пирогов", откъдето днес съобщиха, че той вече е изведен от реанимацията. Настанен е в неврохирургията в стабилно състояние, контактен и адекватен. На купона с участието на Ивана, домакина Димитър, студента Александър и абитуриента Методи, се оказало, че всички са употребили синтетичния наркотик ЛСД.

Прокуратурата повдигна обвинение за умишлено убийство на 20-годишния студент Александър Георгиев, който е бил на купона. Състав на Благоевградския окръжен съд остави искането за постоянна мярка "задържане под стража" без уважение, като постанови обвиняемият да бъде освободен, заради липса на доказателства, че е извършил убийство на Ивана.

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе протест срещу определението на съда.