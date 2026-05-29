Вицепремиерът Пулев: Има 33 нелоялни практики, за които ще търсим отговорност от търговците

Държавата това са хората, и се стремим да активираме целия ресурс в помощ на пострадалите при наводненията. Това заяви вицепремиерът на Александър Пулев в обзорното предаване "Панорама " по БНТ.

Той благодари на тримата министри, които заминаха при пострадалите в наводнените райони. Заяви също, че е сформиран кризисен щаб за борба с щетите.

Състоянието на фиска е катастрофално и научих това от Европейската комисия, заяви още Пулев. "Още от първия си ден на този пост прекратих всякакви плащания на агенции, по обществени поръчки, индексации по авансови плащания - навсякъде бяха заложени бомби", каза той и обеща да изнесе публично всички корупционни схеми, по които са се правили нещата. Имаме воля всички тези кражби да бъдат санкционирани, заяви вицепремиерът.

На въпрос дали новото правитерлство има воля да въвежда непопулярни мерки, "да реже" и да променя нещата, Пулев отговори, че това е необходимото в момента, макар да му се иска и му се иска наследството от предишните управляващи да не е толкова лошо. "Под ръководството на премиера Радев и заедно с Министерството на финансите вече сме задвижили мерките" , заяви той..

Пулев заяви, че тази власт е по действията, а не по приказките и няма да споделя какви ще са следващите ходове, а направо ще даде отчет за свършената работа."Не ни е гласувано такова масово доверие, че да си правим пиар на гърба на хората. Още преди 2 г. Радев като президент ескалира към всички служби. Новото е , че има двама решителни министри, които са решени да стигнат до дъното на тази корупционна схема", заяви вицепремиерът.

Ниската покупателна способност е големият проблем на българската икономика, която е най-ниска в ЕС, а консумираме стоки на непосилно високи цени. Към момента мерките, които сме набелязали към цените все още са на ниво Народно събрание. Има сериозни сигнали за пазарна аномалия и държавата ще предприеме конкретни действия. На първо място е законодателната рамка. Заложили сме 33 нелоялни търговски практики, за които ще започнем да търсим отговорност от нелоялните търговци. Очевидно в храните от първа необходимост има привнесена инфлация, но при горивата проблемът не е локален. Добивната индустрия на горива в Близкия изток е разрушена, което залага криза с горивата за години напред, заяви Пулев. Така всяка инфлация при транспортните услуги ще се прехвърля към храните.

Намерихме решение в кризата с гражданската отговорност на превозвачите, въвеждаме временна държавна гаранция на полиците, което ще върне превозвачите на пистата, каза още вицепремиерът

Според Пулев българският интерес не противоречи на европейските приоритети. "Имаме кабинет с технократски профил и силна воля за реформи. Имаме и силна подкрепа от НС. Отидохме в ЕК и размразихме 375 милиона евро, което е победа номер 1. Победа номер две са промените свързани със съдебната система. Победа номер три е желанието на европейските премиери да си сътрудничат с нас, заключи Александър Пулев.