Затвор за 57-годишен от Асеновград, блудствал многократно и изнасилил малолетно момиче

Опипвал 13-годишното дете по интимните части и мастурбирал пред него, заплашвал го и го карал то да го задоволява

2 г. и 4 м. затвор при първоначален общ режим получи 57-годишен мъж от Асеновград за сексуално насилие срещу малолетно момиче. Районният съд в града го е признал за виновен на първа инстанция в това, че "във времето от юли до септември 2025 г. чрез заплашване е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление" спрямо 13-годишно дете.

Всичко започнало на неустановена дата през юли м.г., когато мъжът опипвал пострадалата по гърдите и гениталиите. На 19 юли отново я пипал, търкал половия си член в интимна зона на тялото ѝ и я накарал да го задоволява с ръка.

Пикът на сексуалната експлоатация бил на 28 август, когато освен действията, които извършил предишните пъти, мъжът се съблякъл гол и мастурбирал пред момичето, след което осъществил анален полов акт с него чрез заплахи. Последвали още две ситуации през септември, когато отново го опипвал, задоволявал се и карал детето да го докосва и да му доставя удоволствие.

Вечерта на 12 ноември полиция арестувала 57-годишния асеновградчанин и оттогава той е зад решетките. Изправил се е пред съда и е получил наказанието си, което не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред окръжните магистрати в Пловдив. Трябва да плати 4036,31 евро разноски по делото. Освен това съдът му отнема мобилен телефон, който спомогнал за извършване на престъплението.