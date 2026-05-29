ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

4 минути не били достатъчни на румънските власти д...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22944548 www.24chasa.bg

Затвор за 57-годишен от Асеновград, блудствал многократно и изнасилил малолетно момиче

Никола Михайлов

[email protected]

2568
Районният съд в Асеновград

Опипвал 13-годишното дете по интимните части и мастурбирал пред него, заплашвал го и го карал то да го задоволява

2 г. и 4 м. затвор при първоначален общ режим получи 57-годишен мъж от Асеновград за сексуално насилие срещу малолетно момиче. Районният съд в града го е признал за виновен на първа инстанция в това, че "във времето от юли до септември 2025 г. чрез заплашване е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление" спрямо 13-годишно дете. 

Всичко започнало на неустановена дата през юли м.г., когато мъжът опипвал пострадалата по гърдите и гениталиите. На 19 юли отново я пипал, търкал половия си член в интимна зона на тялото ѝ и я накарал да го задоволява с ръка.

Пикът на сексуалната експлоатация бил на 28 август, когато освен действията, които извършил предишните пъти, мъжът се съблякъл гол и мастурбирал пред момичето, след което осъществил анален полов акт с него чрез заплахи. Последвали още две ситуации през септември, когато отново го опипвал, задоволявал се и карал детето да го докосва и да му доставя удоволствие. 

Вечерта на 12 ноември полиция арестувала 57-годишния асеновградчанин и оттогава той е зад решетките. Изправил се е пред съда и е получил наказанието си, което не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред окръжните магистрати в Пловдив. Трябва да плати 4036,31 евро разноски по делото. Освен това съдът му отнема мобилен телефон, който спомогнал за извършване на престъплението. 

Районният съд в Асеновград

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!