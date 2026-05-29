В ареста остава 52-годишен мъж за 3,8 кг марихуана и оранжерия за отглеждането й

Окръжният съд в Добрич взе мярка за неотклонение „Задържане под стража" на 52-годишен мъж, привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение и отглеждане на растения от вида на конопа. К.С. е обвинен за това, че на 28 май 2026 г., в село Челопечене, община Каварна, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение марихуана с общо брутно тегло 3825 грама.

На задържания е повдигнато обвинение и за това, че от неустановена дата през 2025 г. до 28 май 2026 г. в същото село отглежда 922 растения от рода на конопа в нарушение на установените правила в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Окръжният съд прецени, че от събраните към момента доказателства би могло да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към деянията, за които е обвинен, и че при по-лека мярка за неотклонение е налице реална опасност от укриване или извършване на престъпление от лицето. Съдът мотивира преценката си с високата обществена опасност на разследваните деяния, значителното количество на откритите наркотични вещества и броя на намерените растения от вида на конопа. В определението си съдът акцентира и на факта, че в имота, обитаван от обвиняемия, са открити и необходимите съоръжения за отглеждане на растения от вида на конопа и за производството на наркотични вещества с цел евентуална последваща продажба.

К.С. е задържан при специализирана полицейска операция, проведена под ръководството и надзора на прокурор от Окръжната прокуратура в Добрич от служители на ТС БОП при ГД БОП. В хода й са извършени претърсвания на адрес в село Челопечене, община Каварна. Разкрита е добре оборудвана оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа, оборудвана със специални лампи, вентилация и други съоръжения, както и със сушилни.