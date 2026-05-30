Има две германски градчета с цели квартали ромски преселници от Видин

Повечето местни гурбетчии обаче са сезонни - прибират се след 3-4 месеца в Европа

Според миграционните власти и ангажираните с интеграцията служби не повече от 12-15% от ромските семейства се местят от едно населено място в друго в рамките на Видинска област. Някои обаче се преселват към други краища на страната, а

най-малко са пришълците от други населени места, които се установяват във Видинско

След приемането ни в ЕС и Шенген немалко роми заминават на гурбет в някоя европейска страна, но повечето остават за по няколко месеца и се връщат. Само по-квалифицираните работят по цяла година или две, преди да се приберат в градчетата и селата около Видин.

Има и изключения, разбира се. Според кмета на Видин Цветан Ценков на всички в региона е известно, че в два малки германски града има цели квартали с видински цигани, заселили се там от години. Повечето са от видинския ромски квартал “Нов път”. Немалко от тях заедно с румънските роми се свързват в някоя престъпна схема и често имат проблеми с тамошните власти.

Пак според наблюденията на видинския кмет миграцията на ромите се увеличава особено около местни избори, когато кандидати за кметове привличат и регистрират цигани от други населени места да гласуват за тях. Всички сегашни общински кметове отричат да са използвали подобна практика и твърдят, че циганите просто си търсят нови места за препитание или къщи за заселване.

За привличане на цигански семейства, които трябва да гласуват за определен човек, част от жителите на град Кула обвиниха кмета си Владимир Владимиров. Това стана миналата година, когато двама роми от заселили се няколко години преди това семейства от Южна България убиха по особено жесток начин свой събрат и избягаха в чужбина. Те бяха заловени и върнати у нас, но следствието срещу тях още се влачи.

Над 1400 недоволни жители на Кула организираха подписка и поискаха двете ромски фамилии да бъдат изселени. Те напуснаха града под натиска на общественото недоволство. “А на приказките, че съм докарал цигански родове в Кула, за да гласуват за мен, вече не обръщам внимание”, категоричен бе кметът. Споделя още, че от близо 4000 жители на града 250 са роми. Малцина от тях имат работа. Младите често се събират в заведенията в центъра на градчето, пият, употребяват наркотици, вдигат шум и пристигащите си мислят, че ромите преобладават. Но в 7 от 8-те села на общината изобщо няма цигани.

Кметовете на общините Брегово, Димово, Грамада и Бойница признават, че има голяма вътрешна миграция на ромите. Заради непрекъснато намаляващото население във Видинско много

къщи по селата остават празни и ромите ги купуват евтино от собствениците им, напуснали към големия град за работа

“Много от ромите тук работят в чужбина, спечелиха добри пари и си накупиха къщи в центровете на селата ни”, разказа кметицата на Бойница Анета Генчева.