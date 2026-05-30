Президентът Илияна Йотова ще открие кариерния форум „България на пет океана“, организиран от платформата „Bulgaria wants you” („България те иска“), съобщиха от прессекретариата на президентската институция, информира БТА.

Събитието ще се проведе от 11 ч. в „Интер Експо Център” в София и ще събере представители на институции, изявени в различни области личности и представители на бизнеса, които ще представят възможности за кариерно развитие в България.

БТА припомня, че това е второ издание на форума. Миналата година събитието привлече над 4500 посетители и близо 80 водещи компании от различни сектори. Двете специално изградени сцени и обширната експо зона превърнаха пространството от близо 4000 кв. м в естествен център за диалог за бъдещето на България. Тази пролет форумът ще се завърне с още по-силна програма и впечатляващ списък от гост лектори и панелисти, посочиха от екипа на „България те иска“.