Светослав Малинов: Кабинетът тръгна радикално за цените, чу аргументи и даде назад

Не смятам, че българското правителство има големи възможности върху контрола на цените. Опитаха се да направят нещо, тръгнаха радикално, след което дадоха заден ход, когато чуха аргументи от професионалисти, че това, което правят, не е добра идея. Това каза политологът и бивш евродепутат проф. Светослав Малинов по БНТ за действията на правителството по отношение на цените.

Според него ако така ще се управлява, това не е толкова лошо. Тръгва се с някаква смела и по-радикална идея, тя се сблъсква в реалността и се правят корекции, каза още той.

По думите му е твърде рано да се говори още за модел на управление. За 40 дни мога да видя импулси и оформяне на стил. За модел ще трябва време, обясни политологът.

Според него засега стилът е едноличен. И неизбежно прехвърляме качествата на президента Радев, който стана премиер, върху начина по който може би ще се управлява.