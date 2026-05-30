15-годишно момче се самоуби с ловното оръжие на баща си. Сигнал за починалото дете в благоевградското село Изгрев е подаден снощи на телефон 112.

На място веднага е пристигнал екип полицаи и Спешен център, но медиците само установили смъртта. Момчето е издъхнало на място след прострелване с ловната пушка, собственост на бащата му. Според полицията няма данни за насилие. Непълнолетният е имал достъп до ключа от касата, където се съхранява оръжието. Не е ясно каква е причината момчето да посегне на живота си.

Разследването по случая продължава.