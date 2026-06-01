Първата статуя на Уилям Гладстон в България вече е в Тракийския университет в Стара Загора

Дарителят д-р Стоян Радков и приятели на страната ни осигуриха копия и за музея в Батак и за училището в София, което носи името на английския политик

Парадоксално, но досега в България нямаше статуя на английския политик Уилям Юарт Гладстон /1809-1898 г./ - приятел на страната ни и застъпник за българите след погрома на Априлското въстание от 1876 година. От години България е признателна и тачи делото му - на негово име са наречени улици в София и в други наши градове, Гладстон е патрон на 18 СОУ в столицата, портретът му е известен, но кой знае защо негова статуя досега не беше откривана на българска земя.

Това забелязва родолюбецът д-р Стоян Радков, който от години живее в Лондон, и организира дарение, чрез което тази несправедливост вече е поправена. Той и негови съмишленици - англичани и българи, сред които и потомък на самия Гладстон, успяха да спонсорират и осигурят копия на една от най-известните статуи на политика, създадена от скулптура Албърт-Брус Джой през 1889 г., и те вече са собственост на Тракийския университет в Стара Загора, на музея в Батак и на средното софийско училище. Щедрият жест се превърна в едно от значимите събития, с които България отбелязва 150 години на Априлското въстание. Уилям Тладстон /1809-1898 г./ Снимка: Архив

Случи се така, че първата статуя бе открита в ректората на Тракийския университет. Но защо точно в Стара Загора? Ето как отговори на този въпрос, зададен му от "24 часа", дарителят д-р Стоян Радков, европейски адвокат по патентно право:

- Има две причини за това. Известно е, че Уилям Гладстон издига глас в защита на българите след погрома на Априлското въстание и зверствата на турците в Батак, но първопричина за това е старозагорският митрополит Методий Кусев. Историческата справка сочи, че тъкмо владиката е първият, който посещава Батак след клането. Той написва доклад и лично го отнася в Робърт Колидж, Истанбул, където текстът е преведен на английски и подет от Едуин Пиърс, за да бъде публикуван в "London Daily News". Този оригинален разказ за зверствата е последван от журналистите Януариъс Макгахан и Юджийн Шуйлер (The London Daily News - 1876), което предизвиква народни демонстрации в Англия, водени именно от Гладстон, което го превръща в български герой. Така че тази е първата връзка със Стара Загора.

Втората е самият Тракийски университет. Аз лично съм раснал в пазарджишкото село Мало Конаре, от което е родът на майка ми. Нейн вуйчо е проф. Рангел Караиванов, преподавател в катедрата по коневъдство на някогашния Висш селскостопански институт в София. В него през 1971 г. е създаден Музеят на коня, открит от самия ген. Владимир Стойчев. След пребазирането на института в Стара Загора през 1974 г., проф. Караиванов е в основата на това в града да бъде пренесена и експозицията на музея, в която се открояват няколко каляски от конюшните на Третото българско царство. Благодарение на делото на проф. Караиванов през 2010 г., по случай 15-годишнината от създаването на Тракийския университет, в него тържествено е открит единственият у нас Музей на коня и на конния спорт, който и досега се развива успешно. Статуата във фоайето на Тракийския университет в Стара Загора. Снимка: Ваньо Стоилов

Когато като дете живеех в Мало Конаре, професорът ни гостуваше всяко лято. С него сме водили дълги разговори, дядо Рангел, както го наричах, ми разказваше интересни истории. Той запали у мен интереса към науката. Така че имам и лична причина, сантимент точно към този университет.

И след като завърших първия випуск на езиковата гимназия в Пазарджик през 1988 година, записах микробиология в Софийския университет. В края на първата година, която приключих успешно, за щастие или за съжаление, избягах от България с еднопосочен билет. Исках да продължа да уча в Англия или в Америка. Най-напред стигнах до Прага - Чехия беше най-западната държава, в която по това време българинът можеше да отиде без виза. Живях там няколко месеца. И понеже говорех английски, започнах да помагам в една картиинна галерия на български художници да продават картините си. Там се срещнах с интересни хора, един от които - Питер Джузел, ме взе със себе си в Англия. С него сме приятели вече 35 години. Завърших вирусология в Лондон, след това 12 години бях преподавател. После се преквалифицирах като патентен адвокат.

Това е накратко историята на д-р Стоян Радков. Макар че урежда живота си в Англия и създава там свое семейство, той си остава патриот и родолюбец. А 150-тодишнината на Априлското въстнание се оказва прекрасният повод за дарителския му жест. Но за него той има още една лична причина - от рода на майка му е батачанката Екатерина Узунова, една от малкото оцелели българки от зверствата в баташката черква след потушаването на бунта. Още повече и това, че основните събития от въстанието са се случили тъкмо в неговия пазарджишки край - Оборище, Панагюрище, Батак, Перущица.

В дарителстото си дело д-р Радков не е сам. Сред съпричастните са и двама души, които съща имат лични причини да го направят. Адвокатът е личен познат с потомъка на митрополит Методий Кусев Самин Кусев, който също живее в Англия. А през миналата година, когато чествали 149 години от въстанието, се запознал и с Франсис Гладстон, родственик на английския политик. Сега и двамата са "впрегнати" в общото дело. Ректорът проф. Мирослав Карабалиев /вляво/ и дарителят д-р Стоян Радков при откриването на статуята. Снимка: Ваньо Стоилов

Доброто отношение на Уилям Гладстон към българите е познато добре и се помни в Англия. Той е създател на Либералната пария и е бил премиер на страната си четири пъти. Първия път между 1868 и 1874 година, за последно - между 1892 и 1894 година. След като сдава премиерския пост за първи път и без да подозира, че му предстои политическо дълголетие, през 1875 г. Гладстон обявава, че се оттегля от лидерството на партията си, като смята, че политическата му кариера вече е към своя край. Но само година по-късно той възстановява активното си участие в политическия живот, като поводът е нашето Априлско въстание. Издава брошурата "Българските ужаси и Източния въпрос", в която изобличава "турската раса като велик антихуманен екземпляр на човешкия род", и предлага да се предостави автономия на Босна и Херцеговина и на България, както и да се прекрати безусловната английска подкрепа за Високата порта, както тогава наричали турското правителство.

Разбира се, Гладстон има и друга сериозна причина да направи това. По това време той бил в опозиция на вечния си политически противник консерватора Бенджамин Дизраели и дейно участва в общественото движение против неговата източна политика да подкрепя Османската империя и да бъде против независимостта на балканските народи - движение, известно на Острова като "българската агитация". Гладстон на практика преобръща британската политика по отношение на Османската империя и допринася значително за международния отзвук и подкрепа за българското Освобождение.

Според историци, тъкмо това дава кураж на Русия да обяви Руско-турската освободителна за българите война от 1877-1878 г., защото се убедила, че този път Англия няма да се намеси на страната на Турция, както по време на Кримската война.

И по-късно Гладстно е последователен в отношението си към България - той се обявява против Берлинския когрес, който разпокъсва страната ни, защитава и Съединението от 1885 година.

Легендата разказва любопитно история за него и българите. Според нея, няколко години по-късно, когато България е вече свободна, при Гладстон отиват наши пратеници, натоварени да му поднесат благодарност от името на народа за доблестната защита на българската кауза по време на Априлското въстание.

Тогава той изрекъл няколко много важни неща, които от днешна гледна точка са може би едно от най-стряскащите и категорични пророчества за България. Диалогът между Гладстон и българските пратеници бил следният:

- Е, като се освободихте, запитал Гладстон пратениците, - имате ли хора, готови да поемат браздите на управлението?

- Имаме, отговорили самоуверени пратениците.

- Какви хора имате?

- Имаме и богати хора, имаме и учени.

- Ами цялостни хора имате ли?, запитал тогава англичанинът.

Пратениците го погледнали с недоумение:

- Какви са тези цялостни хора?

- И богати, и учени, отвърнал Гладстон.

- Не, такива хора нямаме, признали смутено пратениците.

- Тогава, продължил лидерът на английските либерали, - щом нямате цялостни хора, нищо няма да направите, понеже учените, като вземат властта, ще се стремят да забогатяват за сметка на народа, а богатите ще се представят за учени и ще вършат поразии...

Дори и тази част от историята на българите с Гладстон да е красива измислица, неговата политическа история е добре позната в частния лондонски Национлен либерален клуб, в който членува д-р Стоян Радков. Собственост на този клуб е статуя на политика, дело на скулптура Албърт-Брус Джой. Тя е умалено копие на бронзов монумент на Уилям Гладстон от същия автор. Той се извисява пред църква в централния лондонски квартал Холбърн и според информация в интернет официално е открит като мемориал през 1905 година.

Любопитен факт е, че на в подножието на фигурата на политика като по-малки статуии са подредени четирите принципа и морални норми, на които той е държал много - честност, устойчивост, религиозност и справедливост. Това разказа пред "24 часа" лекторът Питър Трюздейл, който придружава д-р Радков при сегашното му идване в България.

Трюдзейл е историк с изследователски интерес към викторианската епоха, той представи пред българската публика в Стара Загора и Батак ролята на британския държавник Гладстон и неговото влияние върху политическия и обществен дебат във Великобритания през XIX век. Историкът подчертава, че случаят с България се превръща в един от ключовите примери за ангажираността на европейското обществено мнение в защита на потиснати народи през викторианската епоха.

"Статуята, собственост на нашия клуб, е висока около метър и тежи 50 килограма, също е изработена изцяло от бронз. Трябваше да проведем дълги разговори с ръководителите на клуба, но в крайна сметка ни разрешиха да я изнесем и в Лондон да направим калъп на статуята, като преди това я застраховахме. Трите копия, които са едно към едно с оригинала, бяха изработени по този калъп от леяри в България, в Нови Искър. Стойността на целия проект е между 35 и 50 хиляди британски лири, които събрахме помежду си. Университетът в Стара Загора също помогна. Но не парите, а времето, което бе отделено за проекта, в дадени моменти се оказа по-ценно за дарителите в него.

Улесни ни и това, че от времето на изработката на оригинала е минало много време и не трябваше за плащаме за авторските права", разказва още д-р Стоян Радков.

Освен статуята, дарението за Тракийския университет включва и ценни автентични материали - оригинално писмо на Уилям Гладстон от 1870 г. до негов съпартиец в парламента, пет биографични книги за политика от различни периоди, най-старата от които е от 1899 година, както и барелеф с лика му и портрет от същия период. Заедно със статуята те вече оформиха специален културно-исторически кът за Гладстон, разположен на централно място в ректората на университета. За него въм ВУЗ-а коментират, че обогатява академичната и културната среда и създава устойчива връзка между историческата памет и съвременното образование. Дарителят д-р Стоян Радков /вляво/ и историкът Питър Трюздейт с портрета на Гладстот, който дариха на Тракийския университет. Снимка/ Ваньо Стоилов Саморъчно написано от Уилям Гладстон писмо през 1870 година. Снимка: Ваньо Стоилов

Откриването на къта се превърна в празник за цялата академична общност в Стара Загора. Събитието бе открито от ректора на Тракийския университет проф. Мирослав Карабалиев, който подчерта значението на паметта за историческите събития по време на Априлското въстание, техните международни измерения и ролята на личната инициатива.

В речта си той отбеляза и важна символика: "Статуята, която откриваме днес, не е просто паметник от бронз. Тя е символ на признателността, символ на паметта и на убеждението, че думите могат да спасяват народи, когато са изречени с морална смелост и когато зад тях застават с цялото си сърце и душа личности от световен ранг като Гладстон. Той вярваше, че всички нации са равни и че "това, което е морално грешно, не може да бъде политически вярно", каза ректорът. Ректорът проф. Мирослав Карабалиев произнася словото си при откриването на статуята в университета. Снимка: Ваньо Стоилов