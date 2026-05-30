Прокурор Бисер Михайлов: Като баща не бих предал сина си

Не съм знаел къде е синът ми. Това каза по Нова тв прокурорът от Перник Бисер Михайлов.

Ако поиска свиждане в затвора - ще отида, разкрива бащата на Васил Михайлов, известен като прокурорския син.

"Направи ми впечатление интервюто на Демерджиев. В него той ме обвини, че съм укривал сина ми. Първоначално каза, че има данни, в последствие каза, че има "не малко данни", а след това, че е "категорично установено". Това категорично не е така. Нямах информация къде е през тези 11 месеца като локация и места.", каза още прокурор Бисер Михайлов.

Прокурор Михайлов разкрива, че първоначално не е разпознал сина си на кадрите от ареста, представени от МВР.

Относно самата акция по задържането му, бащата добавя, че не знае „какво наложи тази тактика на ГДБОП", но признава емоционално за момента на ареста, че го е познал само по очите, тъй като визуално Васил бил „съвсем различен човек – с брада и коса", за разлика от миналата година.

"По очите го разпознах на тази снимка, която бе разпространена", допълва той.

"Ако поиска, бих отишъл да го видя, не съм го виждал отдавна. Бих му казал много неща. Никой родител не иска детето да му е нещастно", допълва Михайлов.

"Мислите ли, че ако през тези 11 месеца съм го видял някъде, ще отида в полицията да го предам? Не, но и аз не съм го вижда", допълни той.

"Като баща не бих предал сина си", признава той и допълва, че дори и в ролята си на магистрат няма да го направи.

"Не знам с какви хора се е обградил, най-малкото след като бе обявен за издирване", допълва той.

На въпрос кой може да е помагал на беглеца през тези месеци, бащата отговаря: „Всички – приятели, роднини, семейство, хора с възможности".

Той обаче е категоричен, че не познава обкръжението на сина си и не знае кой е авторитет за него. „За мен е загадка, дано съответните служби свършат тази работа", допълва Михайлов.

По отношение на професионалния си път и евентуалните последствия за него самия, пернишкият прокурор е категоричен, че неговият 31-годишен стаж говори достатъчно за кариерата му. „Ако ми бъде образувана проверка, ще се защитавам", заявява той.

Бисер Михайлов е убеден, че „всеки трябва да извърви своя път, своята Голгота", но въпреки всичко запазва надежда за бъдещето на сина си, защото вярва, че „всеки един човек може да се промени". „Той е млад, следващия месец ще навърши 23 години. Той решава съдбата си", завършва бащата.