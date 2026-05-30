69 пожара потушени в страната за денонощие

Общо 69 пожара са потушени в страната през последното денонощие, като няма загинали. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на своя сайт. Информацията е актуална към 6 ч., информира БТА.

През последните 24 часа противопожарните екипи са реагирали на 128 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 23 пожара, от които 11 са в жилищни сгради, а осем – в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 46 пожара.

Извършени са 57 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са и две лъжливи повиквания.