Изненадваща US визита: Йотова обсъди енергетиката с Руди Джулиани и посланичката на САЩ в Гърция

Напредъкът на общите енергийни приоритети бе централната тема на изненадваща американска визита у нас вчера, след като в София държавният глава Илияна Йотова проведе среща с американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл и бившия кмет на Ню Йорк Руди Джулиани в президентството в София. Това става ясно от публикация на Гилфойл в социалната мрежа Х.

Президентът Илияна Йотова с посланик Кимбърли Гилфойл, а в средата е Руди Джулиани

"За мен беше чест да посетя София, България, тази седмица заедно с моя приятел кметът Руди Джулиани, за да се срещнем с президента Илияна Йотова, министъра на енергетиката Ива Петрова и други български лидери. Обсъдихме възможностите за напредък по нашите общи енергийни приоритети. Под на ръководството на US президента САЩ работят с Гърция, България и други партньори в региона за реализиране на общата визия за енергийна сигурност по протежението на Вертикалния газов коридор", пише US посланичката в Гърция в социалната мрежа X.

Бившата водеща по телевизия "Фокс" Кимбърли Гилфойл бе сгодена преди за Доналд Тръмп-младши. Самият Доналд Тръмп е известен с номинациите на хора, които са близки до семейството му или са доказали лоялността си. Още по-близък политически и личен съюзник на американския президент пък е бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани, който е и адвокат на Тръмп. Срещата се случи в същия ден, когато премиерът Румен Радев се оплака, че няма напредък по отпадането на американските визи за българите, заради което удължи престоя на американските самолети на летище "Васил Левски" до края на юни, и призова партньорите да си търсят друга локация след това.