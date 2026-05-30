Проект на БАН събира лични спомени за аварията в Чернобил 40 години по-късно

Саркофагът на АЕЦ "Чернобил". Снимка: СНИМКА: Wikimedia Commons

Четири десетилетия след най-голямата ядрена авария в историята – тази в Чернобил, която засегна милиони хора по света, включително и в България, стартира инициатива за събиране на лични спомени и истории от онези дни. Тя е в рамките на проект „Социокултурни последици от Чернобилската катастрофа в България: исторически контекст и съвременни измерения", финансиран от Фонд „Научни изследвания" и с ръководител гл. ас. д-р Стамен Кънев.

„Тази година отбелязваме 40-годишнината от трагедията. Много от тези истории остават в семейните спомен, а други вече са публично споделени и известни. Вярваме, че всеки личен разказ е ценен и допринася за съхраняването на историческата памет", споделя гл. ас. д-р Стамен Кънев.

Целта на кампанията е да документира личните преживявания и опит на хората, свързани с катастрофата. „Всички истории са еднакво ценни и добре дошли. До момента огромна част от личните истории за Чернобилската катастрофа и преживяното в България остават незабелязани и неизказани. Нашата цел като изследователи е да изградим многоликия спомен на поколенията българи, които са преживели за този труден момент. Затова ценим както силно емоционалните и драматични истории, така и обикновените, простите, тихи разкази – за това как сте научили новината, какви мерки са били взети от местното училище, село или град, какви промени са настъпили в ежедневието на хората и т.н.", обяснява гл. ас. д-р Стамен Кънев.

Всички желаещи могат да споделят своите истории чрез онлайн формуляр на български език, като имат възможност да прикачат текстове, снимки, видео- или аудиоматериали. „Участие може да вземе всеки, чийто личен опит или семейни спомени са свързани с преживяването на Чернобилската катастрофа в България. Важно е да чуем гласовете на хората, които са живели тогава и пазят спомена си, за да можем да съхраним паметта и да предадем уроците на бъдещите поколения. След одобрение, разказите ще бъдат архивирани в специална колекция или публикувани на страницата на проекта при изрично съгласие от страна на участниците", допълва Кънев, цитиран от БТА.

