Карлово чества празника на маслодайното цвете

Карлово е домакин на традиционния Празник на розата

Карлово е домакин на традиционния Празник на розата. Хиляди туристи от страната и чужбина се очаква да присъстват на празника.

Началото е от 9 часа с ритуален розобер в градините с маслодайна роза край града. Там самодейци от ансамбъл „Розова долина" ще възпроизведат обичая и ще посрещнат тазгодишната Царица на розата Елена Джакова. След това всички се отправят с шествие към централния площад "20 юли", където след официалната церемония Царицата на розите ще приветства жителите и гостите на Карлово и ще повели красотата и младостта да царуват цяла година.

В Историческия музей следобед са организирани демонстрация на розоварене в автентичен меден съд и дегустация на продукти от рози – ликьор, ракия и сладко.

На ул. "Водопад" и на централния площад през целия ден се провежда базар на продукти от рози и розово масло.

Вечерната програма започва от 19,30 часа с концерт на Духовия оркестър на 61-ва Стрямска бригада и певицата Михаела Филева.

