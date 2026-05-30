Сдружение иска да се възстанови парламентарната комисия за децата и семейството

Националната мрежа за децата призова за възстановяване на парламентарната комисия, отговаряща за децата и семейството, в отворено писмо до министър-председателя Румен Радев и управляващото мнозинство в 52-рото Народно събрание, изпратено до медиите, съобщи БТА.

На 28 май депутатите решиха постоянните комисии в Народното събрание да бъдат 24 вместо 25. Те приеха да няма самостоятелна Комисия по демографска политика, а вместо нея да бъде създадена Комисия по труда, демографската и социалната политика.

„Може да се твърди, че това е организационна промяна, но организационните решения винаги изразяват политически приоритети. Когато държавата създава комисия за бюджет, отбрана, енергетика, земеделие или европейски въпроси, тя заявява, че тези теми заслужават специално внимание, експертиза, законодателен фокус, парламентарен контрол и дебат. Когато премахва комисията за децата, тя също отправя политическо послание“, посочват от Националната мрежа за децата.

„Особено тревожно е, че това се случва в страна, която продължава да бъде изправена пред сериозни проблеми, свързани с насилието над деца, детската бедност, психичното здраве, болничната и извънболничната помощ, достъпа до качествено образование и подкрепата за семействата“, се казва още в позицията.

„Всяка година на 1 юни политиците говорят за това колко важни са децата за бъдещето на България. Реалното отношение към тях обаче не се измерва с празнични поздрави и участие в имиджови събития, а с решенията, които държавата взема през останалите 364 дни от годината. Тази година Денят на детето идва с политическото послание, че въпросите, свързани с децата, могат да бъдат разглеждани единствено като част от други политики, а не като самостоятелен национален приоритет“, добавят от Националната мрежа за децата.

От организацията подчертават, че мястото на децата в българската държава не трябва да бъде отслабвано, а укрепвано.