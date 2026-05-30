6 линии на градския транспорт ще минават през новата спирка в пловдивския квартал "Прослав"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Намира се точно срещу местната ЖП гара

Нова автобусна спирка, по която ще минават 6 линии на градския транспорт, имат вече жителите на пловдивския квартал "Прослав", съобщиха от общината.

Тя е разположена на ул. "Просвета" и е спирка №504 - "Медицински център – Прослав. Ще се обслужва от автобусни линии №6, №15, №17, №24, №66 и №222. Намира се точно срещу местната ЖП гара, която е спирка на пътническите влакове.

Целта е да се подобри транспортното обслужване в района и да се улесни достъпът на жителите до обществения транспорт и медицинските услуги.