Челна катастрофа между две коли между плевенските села Тученица и Радишево, има ранени

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Двама души пострадаха при челен сблъсък на третокласен път между плевенските села Тученица и Радишево, съобщи за БТА старши експерт Мариана Цветкова от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Плевен.

По първоначална информация челно са се сблъскали два леки автомобила – „Опел“ и „Мицубиши“, добави тя. Двамата водачи са транспортирани в болница в Плевен в тежко състояние. При удара по автомобилите са нанесени значителни материални щети.

На място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Движението в района се регулира от служители на реда. Причините за инцидента се изясняват, допълни старши експерт Цветкова.

