48-годишен шофьор падна в стръмна урва край Девин

48-годишен мъж е пострадал при пътнотранспортно произшествие, станало тази сутрин на пътя между Девин и Михалково.

Инцидентът е възникнал, след като лек автомобил „Рено", управляван от мъжа, е напуснал пътното платно и е паднал в стръмна урва край пътя вследствие на загуба на контрол над превозното средство.

В резултат на катастрофата водачът е получил леки наранявания. Той се е оплакал от болки в областта на гърдите и е бил транспортиран до МБАЛ – Смолян, където му се извършват медицински прегледи и оценка на състоянието.

Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Към момента се предприемат действия по изваждането на автомобила от труднодостъпния терен под пътя. По случая се извършва проверка за изясняване на обстоятелствата, довели до инцидента.