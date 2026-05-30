48-годишен шофьор падна в стръмна урва край Девин

Валентин Хаджиев

Пострадалият е транспортиран в МБАЛ-Смолян. Снимка: Снимка: Архив

48-годишен мъж е пострадал при пътнотранспортно произшествие, станало тази сутрин на пътя между Девин и Михалково.

Инцидентът е възникнал, след като лек автомобил „Рено", управляван от мъжа, е напуснал пътното платно и е паднал в стръмна урва край пътя вследствие на загуба на контрол над превозното средство.

В резултат на катастрофата водачът е получил леки наранявания. Той се е оплакал от болки в областта на гърдите и е бил транспортиран до МБАЛ – Смолян, където му се извършват медицински прегледи и оценка на състоянието.

Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Към момента се предприемат действия по изваждането на автомобила от труднодостъпния терен под пътя. По случая се извършва проверка за изясняване на обстоятелствата, довели до инцидента.

