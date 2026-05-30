150 деца и възрастни рецитираха "Хаджи Димитър" пред паметника на Ботев във Враца

Христо Ботев през 1875 г.

Сто и петдесет малки и пораснали деца от цяла България заедно с участниците в 64-тия Национален конкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и проза рецитират откъс от баладата „Хаджи Димитър" пред паметника на поета-революционер Христо Ботев във Враца.

С това се даде началото на конкурса, в който днес близо 40 участници от около 10 населени места в страната ще рецитират произведения от творчеството на Христо Ботев.

Журито е с председател актьорът Борислав Борисов, а членове са директорът на Дома на енергетиците в Козлодуй Емил Пеняшки и директорът на Младежкия дом – Враца, Георги Врабчев.

Организатори на конкурса са Младежкият дом с подкрепата на Община Враца. Събитието е част от Ботевите дни.

