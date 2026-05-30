Жива карта на България отново ще направи хоротеката в село Бранище

Дияна Райнова

Така изглежда от птичи поглед картата на България, образувана от хоро.

За 12-и път село Бранище ще посрещне участници и гости от цяла България за поредното издание на откритата фолклорна хоротека. Събитието ще се проведе в неделя от 10 часа на стадиона в селото. Мотото на хоротеката тази година е:„Да сътворим заедно живата карта на България!". Акцентът е, когато изпълнители, участници, гости се хванат на хоро по предварително очертаната на стадиона карта на България.

Събитието, организирано от община Добричка, кметство Бранище и читалище „Петко Р. Славейков – 1942", ще събере любители на българския фолклор, танцьори и пазители на традициите. Една от изненадите през тази година ще бъде още по-голямо национално знаме, с което се открива форумът. Трибагреникът ще бъде с 25 метра по-дълъг от миналогодишното издание.

„От три години имаме и знаме. Удължаваме го с по 25 метра на всяко издание на хоротеката. Тази година ще бъде 75 метра", каза кметът на Бранище Димитър Николов.

„Инициативата за удължаването ще продължи , ако се наложи, ще го правим по-широко", добави той.
Ще участват фолклорни групи, певчески и танцови състави от области Добрич, Силистра, Варна и др.
„С всяка година хорото става все по-многобройно, което е удовлетворяващо. От петимата народни представители от област Добрич четирима са потвърдили участието си", обяснява кметът и казва, че и те ще се хванат на хорото, искат, не искат. „Това е единственото хоро в България, което е обединяващо и за политиците, тъй като от двете страни се държим за ръцете и има една посока напред – България", казва още Николов.

Откриването ще е изненада, категоричен е кметът. „Миналата година беше със знамето с конската опашка на хан Аспарух. Тази година ще бъде още по-българско", добави Николов и уточнява, че идеята за хоротеката е на селото и всяка година се обогатява.

