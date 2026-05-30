Президентът Илияна Йотова откри второто издание на кариерния форум „България на пет океана" на платформата „България те иска" (Bulgaria Wants You), който се провежда днес, в столичния Интер Експо Център.

Толкова много хора, толкова млади хора и, разбира се, толкова голям ентусиазъм и очаквания има тук, обърна се към присъстващите Йотова.

„Преди шест години с Иван и Андрей започнахме заедно. Тогава се срещнахме и обсъдихме създаването на една платформа, ориентирана към българите зад граница... Докато мислихме какво сме направили за тях, оказа се – нищо; оказа се, че няма дори една платформа, където всеки българин зад граница може да влезе и да открие търсената от него информация, заяви президентът.

По думите ѝ така се ражда идеята за създаването на платформата „България те иска".

„Това е най-успешната кауза на България за последните шест години. Тя е успешна, защото е свързана с бъдещето. Тази кауза се развива непрекъснато. В началото беше само задачата да представим България, така че хората да се върнат. А днес вече са въвлечени български институции, както и хора, които могат да увличат", коментира Илияна Йотова.

„Зная колко чувствителна е тази тема. Нека да си даваме сметка, че много деликатен проблем е да се обърнеш към една личност или семейство и да им кажеш, че има и друг път за развитие.

„Иван и Андрей влязоха в тази деликатна тема и направиха така, че да не се задоволяваме само с патриотарски възгледи, а да можем да убедим хората, че наистина връщането в родината е най-доброто.

Иван и Андрей убедиха много хора все пак да се върнат и да уседнат тук, да създадат компаниите си тук", заяви Йотова.

„България в момента е в невероятен възход – вижте какви хубави неща ни се случват – Дара, волейболисти... А колко само мърморене имаше дали ще се справим с Джиро д'Италия...", каза още президентът.

Ние можем и трябва да продължаваме напред – на мнение е Йотова.

Инициативата „България те иска", тази кауза трябва да продължава да се развива и да има все по-голяма институционална подкрепа, добави тя.

Президентът отчете, че за успешността на платформата доказателство са тези 40 000 души, които са се записали в сайта на „България те иска", т.е. искат да се върнат, както и тези 20 000, които вече са се върнали.

Надяваме се да имате един много хубав и смислен ден, заяви Иван Христов в приветствените си думи към присъстващите.

„Това на практика е „Евровизията" на България за бизнес и кариера. Разликата е само в това, че всички тук печелят", обърна се към присъстващите Андрей Арнаудов.

По думите на Иван Христов през изминалата година платформата „България те иска" сякаш се е рестартирала.

40 000 българи се регистрираха в сайта на платформата само за осем месеца, отчете Арнаудов.

„Това, което се опитваме да правим, е да се „ъпгрейдваме" непрекъснато, отбеляза Иван Христов. „Ъпгрейдвайки" се един друг, „ъпгрейдваме" цялото общество", добави той.

Съществуваме вече шест години, като за това време обиколихме големите градове в Европа и се срещнахме с хора, на които разказахме защо трябва да се приберат в България, разказа Иван Христов.

През есента ще стартираме една нова компания, с която ще покажем на хората защо трябва да се върнат в България, обявиха двамата водещи.

Събитието отново събира на едно място българи от страната и чужбина, водещи компании, визионери и лидери на общественото мнение, за да представи реалните възможности за изграждане на кариера и живот в България, съобщи БТА.