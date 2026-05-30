Почина д-р Стефка Пейчева, бивш началник на Клиниката по лицево-челюстна хирургия

Известният пловдивски лицево-челюстен хирург д-р Стефка Пейчева е починала, съобщават от пловдивската болница УМБАЛ "Свети Георги".

Д-р Пейчева беше началник на Клиника по лицево-челюстна хирургия от 2016 до 2020 г. в най-голямата болница за Южна България. Преподавала е и в Катедрата по дентална, орална и лицево-челюстна хирургия към МУ - Пловдив.

От 2004 г. е била и главен административен асистент към Катедрата по лицево-челюстна хирургия.

Колегите й я описват като всеотдаен лекар, достоен човек и скъп приятел, оставил светла следа, доброта и човечност в сърцата на всички, които я познават.

Погребението ще се състои на 31 май, неделя от 13 часа на Централни гробища в Пловдив