Слави Василев, ПБ: Депутатите от другите партии влизат в НС с наведена глава

Толкова е голяма тежестта на "Прогресивна България" в Народното събрание, че депутатите от другите партии влизат в залата с наведена глава. Това разказа по Дарик радио зам.-председателят на парламентарната група на ПБ Слави Василев. И допълни: Не могат да припарят до нас.

При нас няма фанфари, заявки, пълнене на медийното пространство, доказваме го с действия. Не знам дали има друго правителство и мнозинство в НС за толкова кратко време да са произвели толкова ясни резултати, каза още той. Според него на фокус е възмездието, което хората очаквали, независимо дали са гласували за ПБ или не.

Случая с незаконния град във Варна определи като стряскащ, фрапиращ и показателен за състоянието на държавата. По думите му това са измеренията на корупцията в България. Тя е повсеместна - на всяко едно ниво е имало държавен служител или административен служител или някой, който е закачен за цялата дълга верига от отговорности, от която всички смучат, каза още той.

Слави Василев коментира и случката в парламента, в която журналисти го упрекнаха, че ще посочва репортери, които да задават въпроси. Човек се учи винаги. Докато влезеш в обувките на депутат е адаптация както за мен, така и за колегите, но това не е някаква трудност. Когато излязох в първия пленарен ден, аз в съгласие с председателя на парламентарната група Петър Витанов, излизох пред медиите да кажа две думи, защото стана какафония. Реших да приложа ред, посочвайки журналистите. Стана медийна дъвка. Продължавам да смятам, че трябва да има ред.

Според него това било в услуга и в интерес на журналистите - когато чуваш канонада от въпроси, може удобно да избегнеш въпрос, на който не искаш да отговориш. Предложих системата всеки да си зададе въпроса, обясни той.

По отношение на казуса, при който бе удължен престоя на американските самолети до края на юни, след което да си търсят нова локация, Слави Василев заяви, че се е почувствал горд да е от това мнозинство и заяви, че за първи път имаме премиер, който се опълчил на американския президент.

В политиката няма вечни приятели, а вечни интереси, каза още той.