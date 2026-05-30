ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на СЗО пристигна в епицентъра на епидемията ...

Времето София 24° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22947018 www.24chasa.bg

Карловци алармират: Пълно е с пепелянки в града!

24 часа Пловдив онлайн

2784
Пепелянка отново е изпълзяла близо до парка в Карлово Снимка: ФБ

Пепелянки плъзнаха последните дни в град Карлово. За това съобщават граждани в социалните мрежи, които са силно притеснени. 

"При разходка към Водопада, на площадката пред ВЕЦ видяхме пепелянка! Цялата алея е пълна с възрастни и деца", алармира Калина Чомуклиева и онагледява със снимка. 

Други пък смятат, че сега е времето на змиите и няма нищо лошо те да се "разхождат". "Ако много ви е страх, останете във апартамента,  заключвате врата и не излизайте", пише във фейсбук гражданин. 

Лиляна Банкова пък съобщава, че пепелянките в този район изобщо не са отсега. 

Само предни няколко дни друга пепелянка изкара акъла на майки с деца в парка на улица "Водопад". Жената твърди, че подала сигнал на телефон 112 и призова общината да вземе мерки. 

Пепелянка отново е изпълзяла близо до парка в Карлово Снимка: ФБ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!