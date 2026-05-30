Карловци алармират: Пълно е с пепелянки в града!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пепелянки плъзнаха последните дни в град Карлово. За това съобщават граждани в социалните мрежи, които са силно притеснени.

"При разходка към Водопада, на площадката пред ВЕЦ видяхме пепелянка! Цялата алея е пълна с възрастни и деца", алармира Калина Чомуклиева и онагледява със снимка.

Други пък смятат, че сега е времето на змиите и няма нищо лошо те да се "разхождат". "Ако много ви е страх, останете във апартамента, заключвате врата и не излизайте", пише във фейсбук гражданин.

Лиляна Банкова пък съобщава, че пепелянките в този район изобщо не са отсега.

Само предни няколко дни друга пепелянка изкара акъла на майки с деца в парка на улица "Водопад". Жената твърди, че подала сигнал на телефон 112 и призова общината да вземе мерки.