Съдът отхвърли и второто искане на "Капитолия" срещу Община София

Съдът отхвърли и второто искане на бившата автокъща „Капитолия" за прекратяване на принудителното премахване на незаконните съоръжения в Борисовата градина. С това решение опитите за блокиране на Общината чрез процедурни хватки се провалиха окончателно, а дейностите по разчистване на терена продължават.

На място продължава демонтажът и транспортирането извън Борисовата градина на незаконно поставените масивни чадъри. Към момента четири от шестте чадъра са напълно премахнати, остават два.

Развитието по казуса идва след жалба на ползвателите, която беше разделена на две съдебни производства. Първото, касаещо фактическите действия на администрацията, вече беше отхвърлено на първа инстанция. По второто производство, насочено директно срещу заповедта за премахване – съдът отхвърли искането за спиране на принудителното изпълнение, като това решение е окончателно и не подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.