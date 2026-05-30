Николай Димитров: Осъвременяването на училищната инфраструктура е приоритет на Община Несебър

В СУ „Любен Каравелов" бе открит нов STEM център с 8 кабинета

С официална церемония в СУ „Любен Каравелов" – Несебър беше открит нов STEM център – иновативно образователно пространство, създадено с цел да насърчава обучението на учениците в областта на изкуството, природните науки и дигиталните технологии чрез съвременни методи и интерактивна среда.

„Радваме се за новата придобивка, която ще допринесе за осъвременяване на образователния и обучителния процес в нашето училище. Развитието на материалната база на СУ „Любен Каравелов" е сред приоритетите на Община Несебър, която ежегодно инвестира в поддръжката и обновяването на сградния и образователния училищен фонд, за да осигури съвременна, безопасна и ефективна среда за обучение. Инвестициите със собствени и привлечени средства, които общината е направила и продължава да прави, надхвърлят 10 милиона лева. В момента се изгражда ново крило на училището, което ще направи възможно отделянето на малките ученици в собствена среда и ще даде възможност за преминаване на едносменен режим на обучение." коментира кметът на община Несебър Николай Димитров.

Новият център в най-голямото училище в общината включва две основни зони – „Технологии и креативни индустрии" и „Природни науки, изследвания и иновации". Той предоставя възможности за творческа изява и практически занимания чрез работа с модерно технологично оборудване, стимулиращо развитието на умения в областта на изкуството, науката и дигиталните технологии. Пространството е оборудвано със съвременни системи, специализирани кабинети и високотехнологични средства за обучение, които ще подпомагат както учебния процес, така и творческото мислене на учениците.

В приветствието си директорът на училището г-жа Ева Зивилдиева подчерта, че STEM обучението е ключ към развитието на уменията на XXI век. Създаването на този център е важна стъпка към изграждането на модерна образователна среда, която стимулира любознателността, иновациите и практическите знания", отбеляза тя по време на церемонията.

Откриването на STEM центъра е част от последователните усилия за внедряване на съвременни образователни практики и създаване на условия за качествено и достъпно обучение, съобразено с нуждите на съвременния свят. Проектът е финансиран по европейска програма с участие на Министерството на образованието.