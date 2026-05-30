Голям пожар избухна край Свети Влас

снимка: Igor Suvorov, фейсбук

Голям пожар избухна в района на Свети Влас. По първоначална информация огънят е тръгнал от нерегламентирано сметище с изхвърлени отпадъци. Над района се издига гъст черен дим, който се вижда от километри.

Пламъците са обхванали терен в близост до хотелски комплекс в края на Свети Влас, в посока курорта "Елените". На място са изпратени екипи на пожарната, които работят по овладяването на огъня.

От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Бургас съобщиха, че към момента няма непосредствена опасност за туристите и гостите на близките хотели и не се налага евакуация, съобщи БНТ.

Причините за възникването на пожара се изясняват. Пожарникарите продължават работа на терен, за да не допуснат разпространение на огъня към съседни обекти и растителност.

