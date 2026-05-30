Паметна плоча на Градския стадион отбеляза три футболни годишнини на Русе

С „Празник на футбола" днес Русе чества три забележителни годишнини - 120 години организиран футбол в Русе, 70 години от създаването на Градския стадион и 50 години от извоюването на титлата „Студентски шампион" от Русенския университет „Ангел Кънчев". Събитието се състоя на Градския стадион, където кметът Пенчо Милков и ветерани на футбола откриха мраморна паметна плоча по случай изграждането на съоръжението. На плочата е поставен надпис, който напомня, че на 22 април 1956 г. тук се е състояла първата среща между „Торпедо" - Русе и СКНА – Пловдив. След като завърши ремонтът на Градския стадион, предстои плочата да бъде монтирана и осветена, обясниха организаторите.

Кметът Пенчо Милков откри събитието и подчерта, че това е исторически момент за града и футболната общност. „На този стадион футболистите са излизали, пеейки „Тих бял Дунав", и сега е много важно да осъзнаваме отговорността си да продължим да пишем спортната история на града. Виждам тази сърцатост, с която младите футболисти играят, и съм сигурен, че успехите на българския футбол предстоят. Пожелавам на всички да осъзнават, че победите не са само в името на цвета на клуба, на семействата и клубовете, но и в името на Русе и на България", заяви кметът. Той отличи с почетни плакети футболиста и треньора на „Дунав" Никола Христов, и Иван Гергов, треньор на студентския отбор, завоювал първата шампионска титла. Заместник-кметът Борислав Рачев и други официални лица връчиха 27 плакети на ветерани футболисти.

Сред гостите на събитието бяха заместник областният управител д-р Валери Йорданов, председателят на Общинския съвет и почетен ректор на Русенския университет академик Христо Белоев, депутатът Атидже Вели, началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева, директорът на дирекция „Младежки дейности и спорт" в Община Русе Огнян Стефанов, председателят на Областния съвет на Българския футболен съюз Станимир Миронов, координаторът към БФС Димитър Димитров – Кулеманса, председателят на Комисията по младежта и спорта в Общинския съвет Пламен Рашев, както и общински съветници.

Д-р Йорданов призова русенци да помнят футболната си история и да се гордеят с нея, а акад. Белоев благодари на треньори и футболисти за значителните постижения в русенския и университетски спорт.

По случай годишнините се проведе турнир с участието на 8 ученически отбора от русенски училища. Проявата се реализира от Община Русе, Регионалното управление на образованието, Русенския университет „А. Кънчев" и Българския футболен съюз по идея на Инициативен комитет с председател проф. Борислав Ангелов.