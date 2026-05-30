Пожар е пламнал в къща в Тетевен, обхванал е и вто...

Пожар е пламнал в къща в Тетевен, обхванал е и втора

Пожарна. Снимката е илюстративна Снимка: Архив "24 часа"

Пожар е пламнал в къща в Тетевен, обхванал е и втора, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Сигнал за огъня е получен малко преди 13:00 часа, пише БТА. По първоначална информация в къщата е имало складирани много вещи. Пожарът се е разгорял, в резултат на което се е прехвърлил и върху съседната къща.

Незабавно към мястото са изпратени противопожарни екипи – от службата в Тетевен и един от Ябланица. Огнеборците са загасили най-напред втората засегната къща, но същевременно силно са се разгорели пламъците в първата.

След потушаването на пожара ще бъдат извършени огледи и предстои да бъдат изяснени причините за него, казаха още от ОД на МВР – Ловеч. Към момента няма данни за пострадали хора, както и не съществува опасност от разпространение на огъня върху други имоти, добавиха от полицията.

Екипите на пожарната все още са на място.

Пожарна. Снимката е илюстративна

