Два тира се удариха край Скравена, единият шофьор е в тежко състояние

Два тира са се ударили на пътя Мездра - Ботевград край Скравена, съобщиха от МВР. Единият е с турска регистрация, а другият – влекач MAN с българска.

Шофьорът на българския товарен автомобил е в болница.

По предварителна информация единият тир е аварирал в активната лента. Малко по-късно в него се е врязал друг тежкотоварен камион, движещ се в същата посока.

От силата на удара шофьорът на движещия се камион е бил изхвърлен от кабината. Той е транспортиран в болница в тежко състояние.

На мястото на произшествието са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Причините за катастрофата се изясняват, съобщава Би Ти Ви.

Временно е ограничено движението по пътя Мездра - Ботевград в района на Скравена, в платното посока Мездра, съобщават от Агенция пътна инфраструктура (АПИ).

Трафикът в посока Мездра за леки автомобили се осъществява по обходен маршрут – път III-161 Ботевград – Радотина – Рашково – Ребърково. Тежкотоварните автомобили изчакват на място.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

