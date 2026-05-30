"Възраждане" внася жалба в прокуратурата заради изнесената информация от Радев за свръхдефицит

От „Възраждане" ще внесем жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от министър-председателя Румен Радев за извършените манипулации по отношение на финансовото състояние на държавата при приемането на България в еврозоната. Това каза Петър Петров от „Възраждане" пред журналисти.

В сигнала претендираме, че са извършени престъпления по служба, документни престъпления, добави Петров. Ще настояваме за разследване на действия на предходното редовно правителство, действията на БНБ и на Националния статистически институт. Искаме прокуратурата и съдът да установят има ли виновни за тези мащабни престъпления, причинили огромни щети на българския народ и те да понесат съдебна отговорност, заяви той, пише БТА.

Не трябва само да се обявява, че положението е лошо и са извършени манипулации, а трябва да се потърси реална отговорност от лицата, които са ги извършили. Надявам се, че с бързия избор на Висш съдебен съвет и чрез последващия избор на нов главен прокурор, нашият сигнал ще бъде взет под сериозно внимание, посочи Петров.

Две години преди въвеждане на еврото от „Възраждане" предупреждавахме, че данните за финансовото състояние на държавата биват манипулирани, коментира още той.