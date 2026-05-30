За ден 28 шофьора дадоха положителен тест за алкохол, а 6 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 28 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на МВР в информация за междинните резултати от специализираната полицейска операция за спазване Закона за движение по пътищата.

От тях 20 са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други осем – с над 1,2 на 1000, един водач е отказал тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират шестима, трима са отказалите тестване, информират от МВР.

Проверени са 13 944 моторни превозни средства рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 16 800 водачи и пътници, пише БТА. Съставени са 4289 фиша и 425 акта за установени административни нарушения, се посочва в съобщението.

При катастрофи в страната през последното денонощие са загинали трима души, а 24-ма са ранени, съобщиха от МВР на сайта си.