ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Керязов откри VIII-ия турнир по плуване „...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22947899 www.24chasa.bg

Хванат да шофира на амфетамин и метамфетамин в Пловдив ще плаща 36 000 евро

Мая Вакрилова

[email protected]

1836
Тестът за дрога показал наличие на амфетамин и метаамфетамин Снимка: Дима Максимова

Бил спрян за проверка от полицаи с мерцедеса си 

Условна присъда от 3 месеца с изпитателен срок от 3 години договори водач от Пловдив, хванат да шофира на коктейл от наркотици. Книжката му се отнема за срок от 15 месеца.

Мъжът е наказан да плати и стойността на автомобила, който е шофирал, когато е бил заловен - 36 800 евро. Тя не се отнема в полза на държавата, тъй като не е неговата собственост. 

На 10 април т.г. той бил спрян за проверка от органите на реда с колата си мерцедес модел "ГЛЕ 350". Проверка с драгчек установила, че водачът шофира под въздействието на амфетамин и метамфетамин. Последвало задържане за срок от 24 часа.

Мъжът е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районният съд в Пловдив. Ще плати и разноските по делото, които са на стойност 120 евро. 

Тестът за дрога показал наличие на амфетамин и метаамфетамин

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!