Хванат да шофира на амфетамин и метамфетамин в Пловдив ще плаща 36 000 евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бил спрян за проверка от полицаи с мерцедеса си

Условна присъда от 3 месеца с изпитателен срок от 3 години договори водач от Пловдив, хванат да шофира на коктейл от наркотици. Книжката му се отнема за срок от 15 месеца.

Мъжът е наказан да плати и стойността на автомобила, който е шофирал, когато е бил заловен - 36 800 евро. Тя не се отнема в полза на държавата, тъй като не е неговата собственост.

На 10 април т.г. той бил спрян за проверка от органите на реда с колата си мерцедес модел "ГЛЕ 350". Проверка с драгчек установила, че водачът шофира под въздействието на амфетамин и метамфетамин. Последвало задържане за срок от 24 часа.

Мъжът е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районният съд в Пловдив. Ще плати и разноските по делото, които са на стойност 120 евро.