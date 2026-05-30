Тръмп е извадил бившия зам.-министър на икономиката Александър Манолев от списък на санкционирани

Администрацията на президента преразглежда санкциите, наложени по времето на Байдън, по подозрения, че са били инспирирани от организации на Сорос

Бившият зам.-министър на икономиката Александър Манолев - един от българите, санкционирани от САЩ на 2 юни 2021 г. за участие "в значителна корупция", е изваден от американския списък, забраняващ той и семейството му да влизат в страната.

Това разкри акредитираната от Белия дом журналистка Ксения Павлович Макатиър в личния си блог The Pavlovic Today.

Съобщението още не е направено официално, но е потвърдено от служител на Държавния департамент.

Според информацията администрацията на президента Доналд Тръмп е започнала стъпки за преглед и отмяна на санкции от времето на предшественика си Джо Байдън. "Според източници, запознати с въпроса, някои от приближените до процеса твърдят, че подходът на предишната администрация е преминал границата на твърдостта и е навлязъл в сферата на това, което те определят като "превишаване на правомощията".

В рамките на настоящите проверки служители от администрацията на Тръмп са започнали да разследват политическите и институционалните мрежи, които според тях са повлияли на някои решения от ерата на Байдън, пише Павлович.

В това число попадат дългогодишните връзки между семейство Блинкен и институции, свързани с Джордж Сорос. През 2015 г. Централноевропейският университет в Будапеща преименува архивите си на "Архиви на отвореното общество "Вера и Доналд Блинкен", в чест на родителите на бившия държавен секретар Антъни Блинкен.

Хора, запознати с прегледа на санкциите, казват, че служителите проучват дали някои от решенията от ерата на Байдън са били продиктувани единствено от съображения за национална сигурност и борба с корупцията, или е имало външни фактори, които са задали тона на някои политически и идеологически приоритети. Смята се, че изваждането на Манолев от списъка със санкции е значимо не само като индивидуална промяна, но и като ранен сигнал за по-широка ревизия, която в момента тече във Вашингтон.

На Александър Манолев бяха наложени санкции заедно със съпругата му Надя и децата им Алекса, Йоана и Димитър.

Той бе санкциониран заедно с Делян Пеевски, Васил Божков, Петър Харалампиев, Красимир Томов и Илко Димитров заради "корупционни действия, подкопаващи върховенството на правото и доверието на българското общество в техните демократични правителствени институции и обществени процеси", включително за употреба на политическото им влияние и служебна власт за облагодетелстване.

Две месеца след като през юни 2021 г. името му попадна в черния списък за корупция на САЩ заедно с хазартния бос Васил Божков, депутата от ДПС Делян Пеевски, бившия зам.-шеф на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства Илко Желязков, бившия председател на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) Петър Харалампиев и бившия главен секретар на ДАБЧ Красимир Томов, Манолев опроверга, че е наказан по "Магнитски".

Той обясни през август същата година пред бТВ,, че е получил забрана за влизане в САЩ по друг законов текст - Член 7031(c) от Закона за Държавния департамент, чуждестранните дейности и свързаните с тях програмни бюджетни средства за 2021 г. Името му е било подадено от българската прокуратура като доказателство, че се бори с корупцията. Манолев бе замесен в скандала "къщи за гости" - ставаше дума за злоупотреба с 400 хил. лв. европейски средства, предоставени за строеж на къщи за гости, но твърденията бяха, че си е построил собствена вила в Сандански.

Прокуратурата го обвини за даване на неверни данни за получаване на европейско финансиране. Впоследствие обаче Манолев бе оправдан от Върховния касационен съд, а преди това - от Благоевградския окръжен съд.

Източници, запознати с възгледите на Манолев, твърдят, че той смята, че включването му в списъка се основава на "неточна или непълна информация", която идва "от България", а по-конкретно от "политически фигури, свързани с администрацията на Байдън" по онова време.