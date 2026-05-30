Шишков разпореди пълна ревизия на община Варна от 2023 г. насам заради незаконния град

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков е разпоредил пълна проверка на община Варна след скандала около незаконно построеното селище Баба Алино. И управлението на бившият кмет Иван Портних, и това на настоящия Благомир Коцев според Шишков носят вина.

"Това, което видях, е шокиращо. Да израсне цял град пред очите на администрацията на две политически сили, без никой да е поискал да го спре. Ужасен съм, не съм срещал някой да опитва да направи по този елементарен начин да направи такава голяма злоупотреба", коментира министърът пред БНТ. И заключи, че има голяма задружност от страна на целия административен колектив през годините да не забелязват елементарни неща.

Във Варна очевидно се работи по много странен начин, но се работи сплотено. Институции услужливо работят и са загубили мярката. Разпоредих на дирекция Строителен контрол и на кадастъра да се направи пълна ревизия на община Варна. Тя ще започне от 2023 г., няма да делим политическите сили, обяви регионалният министър пред обществената телевизия.

По закон строежът е законен, ако е започнал преди 2001 г. "Този собственик не е бил собственик на имотите през 2001 г. Един от терените е бил гора, занемарена през 2006 г. Прави се замяна и някой установява, че там е имало сграда пет години по-рано. Всички са разчитали, че няма да дойде този момент за схемата, това няма как да е останало незабелязано", припомни той.

Те са решили, че са излъгали закона. Пороците са много. В един момент има жалби пред кмета, включително през 2024 г., но нищо не се е случила. Има жалби и срещу това, че се сече гора. През януари 2025 г. има допускане на подробен устройствен план. Вече има 100 сгради и кметът допуска изработването на подробен устройствен план, възмути се Шишков. Тогава Коцев не е бил в ареста, можел е да реагира.

Сега незаконното строителство се превръща в измами в много по-големи размери.

"Незаконните постройки трябва да бъдат съборени от кмета, който не е направил нищо през последните 3 години", смята Шишков. Държавата няма да обезщетява хората, които са си купили тези незаконно построени имоти, нито общината, ангажиментът е на фирмата, обясни още той.