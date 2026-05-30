Пожар в склад за пластмаса край Стара Загора, живеещите наблизо да не излизат и да не отварят прозорци

Пожар. Снимката е илюстративна

Пожар избухна в склад за пластмасови отпадъци срещу входа на гробищния парк на Стара Загора по пътя за село Хрищени, съобщи БТА.

Сигналът би подаден около 16,15 ч., а на място работят шест противопожарни екипа. Няма пострадали, няма и опасност от разрастване на пожара, посочват от Областната администрация.

Пламъците обаче са обхванали 50 тона бали с пластмасови отпадъци за рециклиране и поради това местните власти предупредиха гражданите, живеещи в района на пожара, да затворят плътно прозорците на домовете си и да избягват движение навън в близост до огъня.

Наред с това от РИОСВ - Стара Загора следят състоянието на въздуха в района посредством мобилна лаборатория.

