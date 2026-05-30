8 екипа на пожарната гасят огъня в склада за пластмаса край Стара Загора, който избухна по-рано днес.

Сигналът е подаден около 16,15 ч. Запалени са 50 тона бали с пластмасови отпадъци за рециклиране, складирани на открита площадка срещу входа на Гробищния парк в посока село Хрищени, съобщиха от пресцентъра на общината.

На място към 19 часа работеха 8 противопожарни екипи, както и верижна техника с цел недопускане на разпространението на огъня. Осигурени са и 2 водоноски от община Стара Загора.

В района има силно задимяване. Въпреки че към момента няма пряка опасност за населението и близките населени места, гражданите се призовават да предприемат предпазни мерки:

- да затворят прозорците на домовете си, особено ако се намират по посока на вятъра;

- да ограничат престоя си на открито, тъй като при горене на пластмаса се отделят токсични и опасни за здравето вещества;

- да запазят спокойствие и да следят официалната информация от институциите.

РИОСВ - Стара Загора следи състоянието на въздуха в района с мобилна лаборатория.

От пресцентъра на ОДМВР - Стара Загора информират, че няма опасност от разрастване на огъня и към момента няма данни за пострадали хора.