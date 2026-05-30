Петима са кандидати за експерт в дирекция "Вътрешен контрол" в община Пловдив

Мая Вакрилова

[email protected]

Община Пловдив

Някои не са били допуснати, тъй като не притежават опит от 2 г. в областта на публичните финанси

Петима кандидати са подали документи за конкурса на община Пловдив за главен експерт в дирекция "Вътрешен контрол". Това са Ефтим Русков, Димитричка Вълкова, Нора Господинова, Диляна Ташева – Имирска и Павлина Якимов.

До конкурса обаче са допуснати само двама кандидати - Димитричка Вълкова и Диляна Ташева – Имирска. Останалите трима отпадат, тъй като не притежават изискуемия за длъжността административен опит от 2 години в областта на публичните финанси.

Работата включва участие в изготвянето и обновяването на процедури, инструкции и документи, свързани с финансовото управление и контрола в общината и към подчинените й структури.

Конкурсът ще се проведе на два етапа. Първо кандидатите ще решават тест, а след това се явяват на интервю.

