Община Кърджали показа приюта за животни, заради който разпитваха кмета (Видео)

Община Кърджали показа изграждащия се приют за животни, заради който разпитваха кмета Ерол Мюмюн. Поръчката е за над 3 млн. евро.

„Строителството на приюта за безстопанствени животни по европейски стандарти на отредения за това терен край село Седловина е пред финал", написаха във Фейсбук от Община Кърджали, публикувайки видео.

Преди дни кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен за разпит в полицията заради разследване за длъжностно престъпление.

Поръчката трябваше да бъде завършена до средата на тази година и за нея е платена авансово висока сума, но поради метеорологичните условия строителството е спирано на няколко пъти.

„Изграждането на приют за безстопанствени животни е тема в дневния ред на кърджалийци поне от 20 години. Жителите на Кърджали очакват изграждането на този модерен приют да реши поне част от проблема с бездомните животни и да осигури сигурност и защита за здравето на гражданите", посочват от Община Кърджали.

„Приютът се строи върху терен от 21 декара, предоставен от държавата. Представлява комплекс от 11 функционално свързани сгради, паркинг, озеленени площи за разходка и игра за животните – кучета, котки и едър рогат добитък. Капацитетът му е до 1010 животни", поясняват още те.

„С въвеждането на обекта в експлоатация ще се осигури сигурно и хуманно убежище за бездомните животни и ще намалее популацията им на улицата. Приютът ще предлага временно подслоняване, медицинско обслужване, включително ваксинации, кастрации и лечение на наранени или болни животни, програми за осиновяване и социализация, образователни и информационни кампании за осведомяване на обществото относно отговорността към животните", посочват от общината.

Самият Ерол Мюмюн заяви, че няма притеснения за тази поръчка. По негови думи строителството все още не е приключило, а цялата сума все още не е изплатена на изпълнителя.