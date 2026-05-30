Волтова дъга порази мъж в Смолян, с медицински хеликоптер е откаран в Пловдив

Медицински хеликоптер. СНИМКА: ЦСМПВ

Мъж на 44 години от Смолян е транспортиран с медицински хеликоптер до Пловдив, след като е пострадал тежко при трудов инцидент в областния град, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности на обект в Смолян. Мъжът е бил на покрива на сградата, когато е поразен от волтова дъга, пише БТА.

Д-р Кристиян Стефанов от спешното отделение в смолянската болница коментира, че пострадалият е загубил съзнание за известно време след инцидента. Той е с около 40 процента изгаряния и три счупени прешлена. „Изгарянията са по лявата ръка, гърба и десния крак. Входната рана от волтовата дъга е в дланта на лявата ръка, а изходната – в десния крак", уточни д-р Стефанов.

След оказаната първоначална медицинска помощ мъжът е транспортиран с въздушна линейка до УМБАЛ „Свети Георги" за специализирано лечение.

