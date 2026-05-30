Манолев след падането на санкциите от САЩ: Лъжите за мен издържаха 5 години, истината остава завинаги

Бившият заместник-министър на икономиката Александър Манолев приветства изваждането му от санкциите на САЩ след преразглеждане на случая от американските институции.

"Доколкото ми е известно, никога подобно решение на американските власти не е било преразглеждано. Това е категорично доказателство за огромната несправедливост, която преди 5 години беше извършена спрямо мен. Щастлив съм, че след като спечелих всички дела срещу мен в България, сега идва и тази новина от Вашингтон. Лъжите по мой адрес издържаха 5 години. Истината остава завинаги", казва Манолев, цитиран от БНТ.

Казусът се превръща в рядък пример за успешно оспорване на наложени ограничения от страна на Държавния департамент. Решението идва след близо петгодишна процедура, в рамките на която Манолев представя значителен обем документи и информация пред американските институции. Процедурата е преминала през детайлна проверка на професионалната му дейност, публичния му живот и всички обстоятелства около казуса в България. След продължилата обстойна проверка американските институции стигат до извода, че няма основания Манолев да остане в санкционния списък.