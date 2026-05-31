Портних: Вчера за първи път отидох на Баба Алино, Коцев е покровителствал строителството и опитва да го узакони

Собствениците на имоти питат как банките са им отпускали кредити за тях, а нотариусите са им изповядали сделките, ако строителството е незаконно

Строителството на Баба Алино започва след моя мандат, както се установява и от проверките. Между 2024 и 2026 година строителството е в апогея си.

Това заяви бившият кмет на Варна Иван Портних в предаването на Би Ти Ви "Тази неделя". Там е имало стари сгради от времето на социализма по време на моя мандат. Не мога да кажа какво е било, защото никога не съм ходил там, вчера отидох за първи път, добави общинският съветник от ГЕРБ.

Портних каза, че не познава и никога не е общувал с инвеститора Олег Невзоров, нито с някой друг от корпорацията КУБ, построила незаконния град край Златни пясъци.

Удостоверенията за търпимост не разрешават абсолютно никакво строителство. Фалшиви, или не, те не оправдават по никакъв начин това, което се е случило там. Тези удостоверения за търпимост се издават от един районен кмет, обясни Портних.

Районният архитект на район "Приморски" е на поста от 2024 г., когато аз не съм бил кмет. Той отговаря по закон пред районния кмет, удостоверенията минават като административна процедура. През 2023 г. отнехме правомощията на районните кметове да издават такива удостоверения за търпимост и тогава уволних главния архитект Бузев именно заради такива случаи. Имаше пресконференция, всичко е публично, припомни Портних.

Според него най-вероятно отговорността не е на архитекта, а на геодезиста, който е направил заснеманията, ако изобщо такива хартии има.

Когато заваляха сигналите от граждани, появиха се снимки, тогава от 2024 г. на всяка сесия на Общинския съвет ние задаваме на Благомир Коцев въпроси какво се случва там, той нито веднъж не ни отговори, твърди Портних.

"Законът е ясен, отговорността за незаконното строителство е единствено и само на кмета на общината. Прехвърлянето на темата на други институции е абсурд. Ясно е кой с широко отворени очи е покровителствал това строителство. Коцев се опитва и да го узакони. Още през април 2024 г. корпорацията КУБ подава искане за допускане на изготвяне на подробен устройствен план. А преди 10 дни на последното заседание на експертния съвет за устройство на територията се опитаха да приемат новия ПУБ и да узаконят цялата тази територия. Коцев през цялото време си затваря очите, прави редица стъпки да приеме ПУБ за цялата територия и да узакони цялото това безобразие", категоричен е бившият кмет.

А докато институциите са изненадани и си прехвърлят топката, собствениците на апартаменти в комплекса се чудят какво да правят. Информация за скандала и незаконното строителство получавали единствено от медиите. Полиция стои всеки ден, проверяват кой влиза и излиза, както и документи, разказаха те.

Собствениците търсят отговор как банката им е отпускала ипотечни кредити, кадастърът - скици, а общината им прибира данъците, без никой да забележи, че има нещо незаконно. Хората имат и нотариални актове за собствеността си, разказаха те през Би Ти Ви. Очаквало се в понеделник фирмата инвеститор да се срещне със собствениците и да им даде отговори.

Те разказаха, че плащат комуналните си сметки директно на "КУБ Корпорейшън", които след им покривали задължения за ток, вода и всичко останало.