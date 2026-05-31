Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите до Баба Алино

Служители на община Варна и други контролни органи не са били допускани до незаконния строеж край града, известен като „тайния град", а част от проверяващите са се страхували да влизат в района. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ кметът на Варна Благомир Коцев.

"Това, за което се казва, че е "таен град" и е имало широко затворени очи, може да е вярно за някои институции, но със сигурност не е вярно за мен. Аз със сигурност съм бил с широко отворени очи, защото съм добре запознат със събитията как те стартират. Дали някой в строителния контрол е бил с широко затворени очи - не знам. И дали е опитвал да затваря моите - да, възможно е и затова се стигна до въпросните уволнения, тъй като имаше съмнения за това. Но в крайна сметка хронологията е много важна и ние трябва да я проследим, за да можем да знаем точно какво се е случило", каза той.

"За да разгледаме целия случай в Баба Алино хронологично нека започнем от 2024 г, от когато когато всъщност моят мандат започва - края на 2023 и 2024 г. Първите сигнали, които се получават за незаконно строителство и сеч в горите около Златни пясъци, са на 6 юни 2024 г., които са изпратени до район "Приморски". Той е най-големият район във Варна, който си има избираем кмет, има си собствен строителен контрол, има си собствен главен архитект. Тоест в техните правомощия е те да действат, да отидат на място и да установят незаконното строителство. И те са го направили. Отишли са и са установили, че към този момента там има 11 строежа, които в момента са в ход. Или някои от тях може би са били готови къщи, но 11 постройки са установени за незаконни. Те започват да работят по преписките и по издаването на съответните актове за установяване на незаконно строителство. На 3 февруари 2025 г. отива повторна проверка от РДНСК. На тази проверка са установени още 4 къщи, които са незаконни. Дотук стават 15 незаконни къщи, които са успели да установят към онзи момент. Район "Приморски" действа, издава съответните документи, те имат съответната етапност. Това е един административен процес, който трябва да се извърви. След проверката на РДНСК се прави съвместна проверка между Община Варна и район "Приморски", което вече довежда до ясното съзнание на Общината, че там те не се допускат. Към този момент има охранители, които не допускат те да влязат, за да извършат тази съвместна проверка. В този момент голяма община, нашият строителен контрол изисква цялата преписка в голяма община, за да почне тя да работи по нея. Тогава са започнали да се създават тези нови актове върху тези 15 незаконни постройки и е започнал един пинг-понг между институциите, които е трябвало да вземат отношение", посочи Коцев.

"За да спре строителството трябва да бъде издадена заповед за спиране на строителството. Заповедите за спиране на строителството излизат за първи път на 1 септември 2025 г. Това, което казвам - от февруари - март 2025 г. до 1 септември 2025 г., е процесът, който е извървян за първите спирания на сградите, които са там. Междувременно това строителство през пролетта и началото на лятото на 2025 г. върви, но всъщност актовете за спирането му са в ход, те трябва да бъдат издадени. Междувременно знаете за моя незаконен арест към този момент, където инвеститорът на тази групировка се явява и като таен свидетел. Знаете за случая, в който той е екстрадиран, след това върнат в държавата. Появата му според медиите, идентифициран като тайния свидетел. След което през септември се издават заповедите за незаконно строителство. Тоест този процес е вървял, макар и бавно, той е стигнал до съответните заповеди за спиране на строителството", заяви кметът на Варна.

"В края на 2025 г. и началото на 2026 г. отиват последващи проверки. На 25 март отива голяма проверка на множество институции - РДНСК, строителния контрол на "Приморски", на голяма община, горските служби и се опитват да влязат в тази зона. Оказва се, че има огромни огради. Има охранители, които не допускат нито една институция да влезе към този момент. Това е по данни, които ми се дават от нашия строителен контрол, от разкази на наши служители. След което те искат допълнителна подкрепа от полицията и жандармерия, защото очевидно са били уплашени от това, което се случва там. Идва жандармерия и се опитва да влезе и органите да могат да осъществят съответния контрол и опис на сградите. Нашите служители ми разказват, че са се страхували да ходят на тези обекти и да се опитват да влизат без да имат нужната подкрепа от МВР. Чак на 27 март те успяват донякъде да влязат, но въпреки това нашите служители не искат да влязат, защото ги заплашват, че ако влязат без прокурорска заповед, ще бъдат отговорни пред съда", разказа той.

"Това е една горска местност, която не е особено видима отникъде с големи огради и охранители, които пазят никой да не припари, включително и нашият строителен контрол. Едва тогава аз разбирам, че те не са били допускани и е трябвало през пролуките на оградите да гледат какво има вътре и какви къщи се строят. Моят упрек към тях, е че не са дошли при техния ресорен заместник-кмет или при мен, за да поискаме навреме достъп чрез полиция", подчерта Коцев.

"Действията, които сме извършили Община Варна и строителният контрол, са много ясни. Те са ходили на терен, правили са описи, опитвали са се влязат. Ходили са и други институции. Правили са съвместни проверки с ДНСК. Тази идея за някаква мистерия около знанието на това е абсолютен мит. Всички институции са знаели. Община Варна е единствената, която е извършвала конкретните действия", заяви кметът на Варна.

"Държавата трябва да се намеси, защото една община с някакъв отдел за строителен контрол, няма как да се справи с такова мащабно и много опасно нарушение и то очевидно от хора, които са с протекции и никак не са безобидни", каза той.

"Аз съм си говорил неведнъж с господин Павел Попов за това. Няма никаква мистерия около това. Това е едно светско събитие. Става дума за изложба, която е организирана от Украинското посолство, на която официални гости са били поканени. Г-н Попов е бил поканен като представител на общината. Там е имало редица други гости и очевидно въпросният г-н Невзоров също е присъствал на тази изложба. Снимката с украинската посланичка, аз съм убеден, че г-н Попов е там заради нея. Все пак той се снима с посланичката на Украйна, а не се снима с някой друг. Това, че той е попаднал в снимката няма нищо общо с неговата позиция или връзки с когото и да било. Убеден съм, че г-н Попов е бил там просто, за да представлява общината в това културно събитие", така Коцев коментира снимката на украинския посланик, бившия заместник-кмет на Варна Павел Попов и инвеститора Олег Невзоров.

По повод обвиненията на бившия кмет Иван Портних, че общината е направила опит да узакони незаконните постройки в района, Коцев ги определи като „абсолютни глупости" и обясни, че процедурата по подробния устройствен план се движи по законов ред и не зависи от кмета, докато не стигне до него за подпис.

По думите му незаконното строителство в крайна сметка ще стигне до процедура по премахване.

„Ние ще стигнем до актове за събаряне на това строителство, защото това казва законът. Те ще бъдат вероятно жалени в съда. Там ще има аргументи от двете страни. Това със сигурност ще е процедура, която ще мине през съответните етапи в съда."

Коцев обаче подчерта, че разрушаването на обектите няма как да стане веднага.

„Няма да дойдат утре багерите, но в крайна сметка аз допускам, че ще се стигне до събаряне в някакъв момент."