88 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, има 1 загинал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 88 пожара са ликвидирани през изминалото денонощие, при които има един загинал и един пострадал, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерството на вътрешните работи.

За времето от 0 до 24 часа на 30 май от ГДПБЗН са реагирали на 150 сигнала за произшествия. Лъжливите повиквания са осем.

С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които: пет в жилищни сгради, един в промишлена сграда, два в спомагателни, временни или паянтови постройки, пет в транспортни средства, два в съоръжения на открито и два други, пише БТА.

Без нанесени материални щети са възникнали 71 пожара, от които: 35 в сухи треви, горска постеля и храсти, 33 в отпадъци и три други.