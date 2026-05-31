Бременна асеновградчанка и съседка се биха и скубаха в скандал за паркомясто

Едната ударила фолксваген с дървена пейка, наказана е с пробация

Спор за паркиране пред блок в Асеновград прерасна в бой и скубане на коси между две съседки, едната от които е бременна. Те били във влошени отношения, защото едната спирала фолксвагена си точно пред входа, от което другата се дразнела и за да сложи край на тази практика, изработила пейка от дървени палети, която поставила там.

Освен това често наказвала за паркиране на това място с вдигане на чистачките и огъване на огледалата. Другата пък била монтирала камера на входа, за да следи какво става.

Около 18 часа на 17 май 2024 г. между двете възникнал пореден скандал, поводът бил преместването на пейката, за да се паркира. Бременната слязла долу, съседката се появила, разкрещяла се и избутала пейката, при което одраскала предницата на фолксвагена. Двете жени се сбили, почнало дърпане и на косите и се наложило да се намеси полицията.

След това на жената с пейката било повдигнато обвинение за увреждане на чуждо имущество, разменените удари не са коментирани по това дело. Щетите са изчислени на 316 лв. Тя е осъдена на 6 месеца пробация от магистратите в Асеновград, обжалвала, но наказанието е потвърдено от Окръжния съд в Пловдив. Неговото решение е окончателно.