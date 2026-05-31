Наталия Ефремова: Няма да променяме швейцарското правило за пенсиите

От догодина ще има промени в изплащането на детските и майчинските помощи

За пенсиите имаме съгласие в парламента, с управляващото мнозинство, а и с опозицията, да се увеличи и минималната пенсия със 7,8% по швейцарското правило. Няма да променяме начина за изчисляване на пенсиите по него.

Това каза социалният министър Наталия Ефремова пред NOVA ТВ. Тя бе категорична, че започнатата процедура за свръхдефицит в бюджета няма да попречи на изплащането на социалните плащания.

"Процедурата ще се отрази на всички нива на бюджетната дисциплина, но социалните плащания и мерки са гарантирани от закона. Моите приоритети сега са да бъде направен преглед на всички плащания, за да може да постигнем по-голяма ефективност с все по-ограничените бюджетни средства", каза министър Ефремова.

От догодина ще има промени в изплащането на детските и майчинските помощи, съобщи тя.

"Идеята е да се подкрепят най-уязвимите групи, включително за отглеждането на деца. За детските ще обмислим промяна на подоходния критерий - да не изпадат семейства, защото малко са им се повишили доходите", обясни Ефремова.

След наводненията екипи на социалното министерство са направили обход и проверка на над 500 къщи, които са били засегнати. Досега са получени 220 заявления за помощи, но тепърва се очакват още, защото процесът по подаването им е продължителен, каза министърът. И допълни, че вече има 12 обработени заявления и първите помощи ще бъдат изплатени в средата на седмицата, като максималният размер, който може да бъде изплатен е 4000 евро.

Пострадалите могат да кандидатстват за 2 еднократни помощи, осигурени от агенция "Социално подпомагане" за първите и най-важни потребности след инцидента, както и на една допълнителна - за преодоляване на т.нар. погинало имущество - като телевизори, хладилници, перални машини и т.н., която се изплаща от фонд "Социална закрила". За нея заявленията се подават пред конкретната община, а не пред социалното министерство, обясни министър Ефремова.

За осигурената от служебното правителство на Андрей Гюров помощ от 20 евро заради високите цени на горивата, социалният министър заяви, че са подадени над 200 хил. заявления.

"Всяка една помощ е добре дошла за хора, които имат много ниски бюджети. Няма все още решение дали мярката да бъде продължена след юни", допълни тя.

Относно планираните съкращения в държавната администрация Ефремова каза, че в структурата на социалното ведомство работят над 8000 човека, като само 3% е незаетият щат.

"Това не е чак толкова голяма бройка и е далеч от 10-те процента. Ще правим допълнителни анализи и ще се наложи да бъдат ограничени трайно незаетите щатни бройки. Не съм правила изчисления как това ще се отрази на бюджета, но със сигурност ще даде оптимизация", категорична бе тя.

"Големите реформи ще започнат с бюджет 2027. Част от тях са изплащанията по ТЕЛК да бъдат по-ефективни и насочени към тези, които имат нужда. Вероятно решенията на ТЕЛК комисиите са напълно реални и ако има нещо некоректно, не е масовият случай. Но трябва да се оцени какъв тип помощ е нужна спрямо конкретното увреждане. Има много какво да се променя, за да направим истинска социална оценка за нуждите и средствата да се изплащат конкретно", каза още министърът.

И допълни, че евентуално през 2027 г. ще бъде премахнат автоматичният механизъм, с който са обвързани минималната работна заплата със средната за страната.

"Няма удовлетворение от този механизъм. С такива автоматични формули е трудно да се намери правилният баланс, защото все пак и минималната работна заплата трябва да бъде достатъчно адекватна", обясни Наталия Ефремова.