Майките на Калушев и на Ники очакват среща с министър Демерджиев, отказвали им данни от разследването

Стела Димитрова-Майсторова и Ралица Асенова КАДЪР: bTV

Ралица Асенова - майка на загиналия в кемпера под връх Околчица Ники Златков, очаква среща с вътрешния министър Иван Демерджиев. Това съобщи самата тя в предаването "Всяка неделя" по Би Ти Ви.

Асенова се яви в ефира заедно с майката на Иво Калушев Стела  Майсторова, която категорично отказа да отговаря на въпроси на водещите. Въпреки опитите им да проведат разговор, майката на Калушев настоя за 7 минути, в които да прочете дословно подготвено от нея изложение в 8 листа. 

Всяка една институция ни спъва, не можем да получим банкови извлечения от сметките на децата си, твърди Ралица Асенова. Тя показа снимки на кемпера, от които по думите й било видно, че люкът му бил напукан и имало много дупки от куршуми, за което нямало отговор от разследващите. Тя иска и балистична експертиза за Околчица, но и такава й била отказана. 

Водим ежедневна молба да получим и цветен фотоалбум от Околчица, каза още майката на Ники Златков.

От прочетеното от Стела Майсторова стана ясно, че тя не вярва в нищо от изнесените от МВР и прокуратурата заключения за случилото се в хижа "Петрохан", където бяха намерени мъртви Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов на 2 февруари. 6 дни по-късно собственикът на хижата Калушев бе открит мъртъв в кемпера под връх Околчица заедно с 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев. Разследващите към момента са категорични, че в Петрохан става дума за самоубийства, а в кемпера Калушев е застрелял двамата си последователи и после се е самоубил. 

Майката на Калушев оспорва тези твърдения, като се съмнява в автентичността и на разпространените записки на Калушев, тъй като не разпознавала неговия почерк. Освен това 5 дни по-рано синът й не й разрешил да подари свои музикални записи на други хора, за да ги пази за него. Майсторова каза още, че никой не я уведомил за смъртта на сина й, научила от медиите.

А когато със съпруга й му казали какво ще му оставят в наследство, той бил щастлив с решението им. 

По нейните думи Калушев имал сметка само в една банка, като парите в нея стигала за един месец. Нямал и 22 имота. 

От двете си лели получил апартаменти и ги продал, постигнал много в Мексико и с това се издържал.

Твърди още, че анонимен човек от службите и бил казал, че за да се стигне до такава екзекуция, значи е била застрашена държавна конструкция.

Разказа и в каква добра семейна среда е израснал Калушев, като изброи висшите образования и академичните титли на цялата фамилия. Бил възпитан в труд и морал.

Стела Димитрова-Майсторова и Ралица Асенова КАДЪР: bTV
