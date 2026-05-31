Няма да има ръст на заплатите на магистратите и служителите на ВСС през 2026 г.

Разходите за заплатите на магистратите и служителите да запазят достигнатия през 2026 г. размер като се обезпечи само заетата щатна численост в съдебната власт. Това предвижда Висшият съдебен съвет (ВСС) в проекта за бюджет за тази година. Това означава, че през тази година няма да има ръст на заплатите и те ще останат на нивата, на които бяха определени в началото на 2026 г., съобщава "Лекс".

На 5 февруари ВСС увеличи възнагражденията на магистрати и служители с 5 на сто, както предвижда Законът за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. (ЗСПИР) до приемането на Закон за държавния бюджет.

Преди десетина дни финансовият министър Гълъб Донев заяви, че правителството ще сложи край на автоматичното вдигане на заплатите в редица сектори, включително в съдебната система като тези мерки ще залегнат в Закона за държавния бюджет за 2026 г.

В тази връзка в началото на заседанието на ВСС днес министърът на правосъдието Николай Найденов призова кадровиците да се съобразят с актуалната бюджетна ситуация и да се придържат към минималистичност в исканията си.

Председателят на бюджетната комисия Стефан Петров на свой ред заяви, че във ВСС са били получени указания от Министерството на финансите във връзка с подготовката на бюджета за 2026 г. и бюджетните прогнози за 2027 г. и 2028 г.

То е препоръчало бюджетът на съдебната власт да не надвишава 90 на сто от общото ниво на разходите по бюджета за 2025 г. и да не се допуска натрупване на просрочени задължения и поемане на финансово неосигурени разходи. Освен това МФ посочило, че не трябва да се разчита на увеличаването на разходите за персонал като е изтъкнало, че ще бъдат предложени законодателни изменения за премахване на автоматичното обвързване на увеличаването на възнагражденията.

В тази връзка Стефан Петров припомни, че през септември миналата година ВСС прие проект на бюджет за 2026 г. в размер на 996 193 700 евро, но сега се предлага той да е 787 648 000 евро. Т.е. с 208 545 700 евро по-малко.

За 2027 г. ВСС залага бюджет в размер на 789 527 000 евро, а за 2028 г. – 793 309 000 евро.

„Нямаме възможност да отстъпваме още назад и ако тези средства, които искаме да бъдат осигурени за съдебната система, не бъдат предвидени, няма да има нормално протичането на работния процес в съдебната власт", каза Стефан Петров.

За заплати сега ВСС залага 517 186 600 евро, докато в проекта, подготвен и приет миналата година, кадровиците са били заложили 622 274 100 евро. Т.е. със 105 млн. евро сме предвидили по-малко от това, което приехме миналата година, посочи Петров.

Той многократно изтъкна, че свободните щатни бройки в съдебната система не са финансово обезпечени, за разлика от органите на изпълнителната власт, където е обратното. Поясни, че от години в съдебната система незаетите места не се обезпечават финансово.

„Ако автоматично съкратим незаетите бройки, това няма да доведе до съкращаване на финансите в съдебната система", посочи още Стефан Петров.

И допълни, че за трите години са предвидени средства за облекло на магистратите, както гласи Законът за съдебната власт, като за тази те вече са изплатени. Предвидени са и пари за обезщетения по Кодекса на труда и по ЗСВ, като Стефан Петров отбеляза, че в тази насока няма какво друго да се направи, защото тези пари се изплащат по закон.

Освен това са заложени и 2 137 500 евро за провеждане на избори на членове на ВСС.

Огнян Дамянов обясни и какъв би бил проблемът, ако бъдат съкратени незаетите места. Той посочи, че щатните бройки се планират за три години напред и това е логично, заради младшите магистрати. Те минават през 9-месечно обучение в НИП, а после две години са младши съдии, прокурори и следователи. „За следващите три години има незаети щатни бройки, които целят да обезпечат тяхното назначаване. Тези бройки не са финансови обезпечени. Ако те бъдат съкратени, следващият състав на ВСС ще бъде длъжен да ги разкрие, за да може да назначи младшите магистрати. Освен това днес съкращаването няма да даде финансова ползва, но в по-дълъг период от време ще затрудни самото кадруване в съдебната система", заяви Дамянов.

След тези изказвания, ВСС единодушно прие новите проект за бюджет за 2026 г. и бюджетните прогнози за 2027 г. и 2028 г.